Batman: Arkham Shadow utvikleren rapporteres å ha blitt rammet av permitteringer også

Bare nylig dekket vi nyheten om at Meta hadde bestemt seg for å permittere og stenge tre av sine virtual reality-videospillutviklingsstudioer, inkludert Marvels Deadpool VR-produsent Twisted Pixel og Asgard's Wrath-skaperen Sanzaru Games. Tilsynelatende var dette ikke de eneste studioene som møtte dommen fra Meta, ettersom en ny rapport hevder at til og med Batman: Arkham Shadow utvikler Camoflaj har blitt sløyd også.

I henhold til Aftermath har Meta ansatte angivelig snakket ut og uttalt at Camoflaj som en del av de nylige permitteringene ble rammet ekstremt hardt, til det punktet at bare en "håndfull ansatte" er igjen i studioet. Meta trakk til og med støpselet på utviklerens kommende prosjekter og kansellerte sine fremtidige ideer.

Studioet klarte å overleve denne utrenskningen og er fortsatt aktivt, men etter en så tung hit, må du lure på hva fremtiden bringer for selskapet.

Når det gjelder fremtiden til Batman: Arkham Shadow, en VR-tittel som viste seg å være en massiv hit med kritikere og fansen som spilte den, hevder rapporten at en oppfølger var i produksjon, men ikke på Camoflaj. Ansvaret ble i stedet overdratt til Sanzaru, som siden har blitt sløyd og lagt ned. Det er uklart om dette betyr at serien vender tilbake til Camoflaj, eller om det er slutten på VR Batman -eventyrene. Med tanke på hvor mye VR-investeringer som nettopp har blitt trukket av Meta, virker det siste mer sannsynlig.

Denne rapporten bekreftes av tidligere Camoflaj ansatte som tar til LinkedIn for å bekrefte at de har blitt permittert, men det vi ennå ikke har hørt er den offisielle fullstendige effekten og hvor mange utviklere som har fått gå fra selskapet.