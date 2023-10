Batman: Arkham Trilogy utsettes til desember i siste liten

HQ

I august avslørte Rocksteady at Batman: Arkham Trilogy skulle lanseres 13. oktober. Det viser seg å være en svært uheldig dato for dem.

Det britiske studioet har nemlig utsatt Batman: Arkham Trilogy på Nintendo Switch til 1. desember. Jepp. Spillet som skulle lanseres om ti dager, er nå omtrent to måneder unna.

Vi får høre at "det trengs mer tid for å gi spillerne den best mulige opplevelsen på Nintendo Switch", så utviklerne følger ikke i fotsporene til Alan Wake 2, Alone in the Dark og Banishers: Ghosts of New Eden ved å si at det ikke er smart å lansere et spill omtrent samtidig med Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder og de andre etterlengtede spillene i oktober og november.