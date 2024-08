Batman: Caped Crusader (Prime Video)

HQ

Med mindre du heter George Clooney, er det vanskelig å rote til Batman som karakter. Det ligger i Batmans natur å være så frekk som mulig, uten noen som helst anstrengelse. Når det gjelder filmatiseringer av denne mye utskjelte flaggermusmannen, blir det sjelden bedre enn Bruce Timms legendariske Batman: The Animated Series, et helt fenomenalt tegneserieeventyr som ikke bare fanget Tim Burtons gotiske filmatmosfære, men som også etablerte seg som en av de beste Batman-tolkningene noensinne.

Batman: Caped Crusader følger i fotsporene til The Animated Series, men i art deco-forkledning, med Matt Reeves og J.J. Abrams om bord som medprodusenter. I likhet med Reeves' filmatisering følger vi Batmans første skritt i hans utakknemlige karriere som borgerverner, der han raskt lærer at han ikke har råd til å gjøre noen feil for å holde Gotham trygt, og det tar flere feiltrinn før han innser betydningen av korstoget han har startet mot kriminalitet. Og han er ikke alene når han finner allierte i Gordons, noen av de få sjelene i politiet som ikke har blitt offer for Gotham Citys dypt rotfestede korrupsjon.

30-tallsestetikken er tiltalende med fedorahatter og maskingeværer, og noir-stemningen er tett. Når det gjelder historien, vakler den imidlertid til å begynne med. Det er merkbart at serieskaperne synes det er vanskelig å reetablere noen av plotpunktene med overbevisning, ettersom skurkegalleriet, som vanligvis er Batmans styrke, føles mer rutinepreget på dette tidspunktet. Noen ganger føles animasjonen også litt for stiv, og den anonyme musikken kan ikke måle seg med for eksempel Shirley Walkers pompøse komposisjon fra The Animated Series. Caped Crusader forsøker åpenbart å fange det samme forskrudde mørket som The Animated Series, men den mer voksne tonen er også mer upresis og litt tannløs.

Det er først når serieskaperne forlater maskeradefesten og fokuserer på mafiaen og Dent-dramaet at alt plutselig bare klikker. Etter noen halvferdige episoder, lyser serien plutselig opp halvveis, og det er vanskelig å rive seg løs fra TV-sofaen. Alt bare klikker. Historiefortellingen blir også tryggere, strammere. Hamish Linklater er ingen Kevin Conroy, men Linklater gir både Wayne og hans mørke persona en psykologisk brodd i skildringen av den hevngjerrige playboy-milliardæren. Den stive animasjonen er glemt når lærhanskene vikles rundt halsen på tilskueren.

Mot sesongens siste scene blir vi minnet på hvorfor Batman er så populær som han er: Caped Crusader beviser nok en gang at Batman er en uuttømmelig kilde til smart krimdrama og sterke karakterskildringer. Caped Crusader er kanskje ikke like minneverdig og fargerik som The Animated Series, som den uunngåelig blir sammenlignet med, men det er en lovende start på et nytt kapittel i Batmans lange liv.

