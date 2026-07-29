Batman: Caped Crusader - Sesong 2

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Jeg har alltid satt pris på når skaperne gir et unikt preg til etablerte karakterer og historier. Ta temaet for denne anmeldelsen som et eksempel. Vi har sett Batman i hans tradisjonelle, moderne Gotham City-miljø, men også i den feudale Japan-inspirerte anime-serien «Batman Ninja», det viktorianske, gotiske «Gotham by Gaslight» og den neonfylte fremtiden i «Batman Beyond». Dette kommer i tillegg til en reise til 1930-tallets historiske setting, der slu gangstere med transatlantiske aksenter og tommy guns herjet i Gothams gater.

Denne animerte serien, kjent som « Batman: Caped Crusader, omskriver ikke formelen til «The Dark Knight», da det fortsatt finnes utallige kjente elementer og designvalg. Bruce Wayne er fortsatt Batman, Gordon er politimester i GCPD, Alfred er en lojal tjener og venn, og vi møter fortsatt en rekke beryktede skurker, det være seg Riddler, Harley Quinn og, i denne siste sesongen, til og med Jokeren. Poenget er at «Caped Crusader» både er den Batman du kjenner og elsker, men også noe litt annerledes – men er dette nok til å bære «Caped Crusader» gjennom sin andre sesong?

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Hvis den første sesongen var en «Year One»-type historie der vi først ser Batman komme på scenen og etablere seg som Gothams beskytter, så er denne siste sesongen mer en «Year Two»-oppsett, der det brukes mindre tid på å legge grunnlaget og mer vekt legges på kaoset som herjer i Gothams gater og på å skape narrative tråder som snart gir en mye større uttelling. Størstedelen av denne sesongen er viet til Riddler og hans forbrytelsesbølge, men han er bare en brikke i puslespillet, der den endelige belønningen er ankomsten av «Clown Prince of Crime». Allerede fra starten av kan man se hvilken retning denne episodeserien tar, selv om det umiddelbare fokuset ligger på andre karakterer og skurker, inkludert noen friskere vinklinger på etablerte arketyper – det være seg en fiende med et iskaldt hjerte eller en tilhenger av frykt, hvis du skjønner hva jeg mener...

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Uansett hva som venter i hver episode, utspiller det seg som en episode av «Batman: The Animated Series», der det gis en kort introduksjon til temaet og handlingen for den aktuelle episoden, alt før Batman ankommer åstedet, følger opp ledetråder og forsøker å stoppe den aktuelle skurken. Det kan virke litt forutsigbart til tider, men når man tenker på at «Caped Crusader» kommer fra Bruce Timm – mannen som skapte «The Animated Series» og andre legendariske animerte suksesser for DC – kan man ikke unngå å se bort fra denne forutsigbarheten og i stedet sette pris på at denne typen animerte serier fremdeles lages av en så anerkjent person. Det er en hyllest til fortiden på alle de riktige måtene.

Likevel finnes det også et friskere element i denne serien, noe som skiller den fra «The Animated Series» i form av den noir-inspirerte historiske dramainnstillingen. Den begrensede teknologien, måten karakterene kommuniserer, snakker og til og med ser ut på, brutaliteten i den tiden – alt dette får blomstre og skaper et Batman-prosjekt som ikke føles altfor likt det som kom før det.

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Nå skal ikke dette si at « Batman: Caped Crusader ikke kunne hatt godt av litt mer bitt her og der. Det er en ganske jevn serie, selv under actionscenene, og den gjenspeiler også den mer nostalgiske karakteren til «The Animated Series» i måten den er animert på, ved å favorisere mindre komplekse og detaljerte scener og bakgrunner for en stivere verden og mer rigide karakterer. Der vi tidligere kanskje ville ha sagt at dette valget var et produkt av sin tid, er det nå et stilistisk valg, og til tider fører det til at den kappekledde korsfareren føles litt foreldet og livløs. Kanskje ville mer livlige og eksentriske karakterer ha dempet denne kritikken, men bortsett fra The Riddler er de fleste heltene og skurkene i denne sesongen mer jordnære og beregnende, til og med Jokeren, som mangler en viss galskap og ikke ser ut til å ha «mistet forstanden» helt ennå.

Så ja, « Batman: Caped Crusader kunne godt trengt litt mer trøkk her og der, men det endrer ikke det faktum at denne serien er underholdende å se på og unik også. Som jeg nevnte tidligere, er det en tur tilbake i tiden, en ekte nostalgisk reise som minner deg om tegneserienes og animasjonens gullalder, og på samme måte hvorfor Batman fortsatt er så elsket – helten kan nemlig uanstrengt passe inn i en rekke ulike epoker og tidsperioder på en effektiv måte. Denne andre sesongen er like morsom å se på som den første, så hvis du liker animasjon og eventyr med Den mørke ridderen, bør du ikke gå glipp av den.