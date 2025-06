Batman er James Gunns "største problem i hele DC akkurat nå"

HQ

Dessverre ser det ut til at The Batman: Part II kan bli ytterligere forsinket, og DCU-sjef James Gunn har gjentatte ganger sagt at det ikke en gang er et manus klart ennå, noe som betyr at premieren i oktober 2027 sannsynligvis ikke er så fast som man kunne ha håpet.

Heldigvis er det andre Batman-eventyr på trappene, ettersom DCU vil ha sin egen versjon av helten, men det er ikke lett å skape noe virkelig stort. I et intervju med Rolling Stone forklarer Gunn at det er hans største hodepine for øyeblikket:

"Batman er mitt største problem i hele DC akkurat nå, personlig. Og det er ikke - jeg skriver ikke Batman, men jeg jobber med forfatteren av Batman og prøver å få det riktig, fordi han er utrolig viktig for DC, og det samme er Wonder Woman. Så bortsett fra det jeg gjør i de prosjektene som er i gang, er våre to prioriteringer å fullføre manusene til Wonder Woman og Batman."

Gunn går til og med litt i detalj om hvordan hans Batman skal være, og sier:

"Jeg er ikke interessert i en morsom, campy Batman, egentlig."

Filmstjerner har stått i kø i et år i håp om å bli valgt til å spille Batman, men så langt ser det ikke ut til at castingen har kommet i gang, og hvem som faktisk får rollen vil fortsette å bli diskutert på sosiale medier i lang tid fremover.