Batman: «Knightfall, del I» har offisiell premiere i slutten av august

Da DC og Warner Bros. først viste frem et glimt av den første delen av sin animerte tilpasning av den ikoniske Knightfall-sagaen fra Batman-tegneseriene, var det umiddelbart klart at prosjektet ennå ikke hadde en premieredato. Dette har nå endret seg, da vi nå vet når vi kan forvente «Batman Knightfall Part I: Knightfall» (ja, det er tittelen på dette første kapittelet...).

Premiere datoen er satt til 25. august, og det er da den animerte filmen vil bli tilgjengelig på digitale plattformer over hele verden. Når denne dagen kommer, vil du kunne oppleve hendelsene i den første delen av den omfattende tegneseriesagaen, blant annet se hvordan Bane gradvis setter sitt preg på Gotham City før han til slutt knuser Batman.

For å få en forsmak på hva som venter, kan du se en trailer for del I av dette animasjonsprosjektet nedenfor. Men det store spørsmålet er: Kommer du til å se den selv når den har premiere om en måned?