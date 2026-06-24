Batman: «Knightfall Trilogy» gjør en av «Dark Knight»s mest berømte tegneseriesagaer om til en animert filmtrilogi
Snart får vi se hvordan Bane bryter ryggen på Batman og hvordan dette preger Gotham City i månedene som følger.
Batman-fans vet at den kappekledde korsfarerens tøffeste utfordring uten tvil er å takle skurken Bane, ettersom karakteren er beryktet for å være en av de få som har beseiret Batman i kamp, og i den forbindelse brakk ryggen på Bruce Wayne. Vi fikk en forsmak på denne hendelsen i Christopher Nolans «The Dark Knight Rises», men hendelsen fant først sted i tegneseriene i «Knightfall»-sagaen.
Snart vil denne store historien bli omgjort til et omfattende filmprosjekt, ettersom Warner Bros. og DC samarbeider om «Batman: Knightfall Trilogy», en trilogi som utforsker alle de tre kjerneelementene i Knightfall-sagaen. Vi får se Bane knuse Batman (på flere måter enn én), for så å være vitne til at Jean-Paul «Azrael» Valley trer frem og tar over mantelen som den kappekledde korsfareren – alt dette før situasjonen spinner ut av kontroll og Bruce Wayne må vende tilbake for å redde Gotham City nok en gang.
Det er selvsagt mye å glede seg til, og vi får snart se alt dette i aksjon når «Knightfall Trilogy» kommer. Den endelige premieredatoen for filmen er ennå ikke bekreftet, men du kan se den første traileren nedenfor.