Batman: «Knightfall Trilogy» gjør en av «Dark Knight»s mest berømte tegneseriesagaer om til en animert filmtrilogi

Batman-fans vet at den kappekledde korsfarerens tøffeste utfordring uten tvil er å takle skurken Bane, ettersom karakteren er beryktet for å være en av de få som har beseiret Batman i kamp, og i den forbindelse brakk ryggen på Bruce Wayne. Vi fikk en forsmak på denne hendelsen i Christopher Nolans «The Dark Knight Rises», men hendelsen fant først sted i tegneseriene i «Knightfall»-sagaen.

Snart vil denne store historien bli omgjort til et omfattende filmprosjekt, ettersom Warner Bros. og DC samarbeider om «Batman: Knightfall Trilogy», en trilogi som utforsker alle de tre kjerneelementene i Knightfall-sagaen. Vi får se Bane knuse Batman (på flere måter enn én), for så å være vitne til at Jean-Paul «Azrael» Valley trer frem og tar over mantelen som den kappekledde korsfareren – alt dette før situasjonen spinner ut av kontroll og Bruce Wayne må vende tilbake for å redde Gotham City nok en gang.

Det er selvsagt mye å glede seg til, og vi får snart se alt dette i aksjon når «Knightfall Trilogy» kommer. Den endelige premieredatoen for filmen er ennå ikke bekreftet, men du kan se den første traileren nedenfor.