Batman Ninja tar seg av en forskrudd versjon av Justice League i ny trailer

Batman Ninja vs. Yakuza League Batman Ninja har nettopp avslørt sin første teasertrailer, og det ser ut til at Batman nok en gang må ta opp kampen mot resten av Justice League, ettersom han har reist til en verden der de ikke akkurat er fredens forsvarere.

Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman og The Flash har alle fått sin egen Batman Ninja-makeover, og selv om vi ikke fikk se så mye av handlingen i den korte traileren, har vi store forhåpninger med tanke på at den forrige Batman Ninja-filmen var en kritikerhit.

Ta en titt på Batman Ninja vs. Yakuza League traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes: