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Batman: Caped Crusader

Batman skal møte The Riddler, The Joker og flere i Caped Crusader: Sesong 2

Animasjonsserien er tilbake på Prime Video i slutten av juli.

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31. juli er kanskje en dag mange tegneseriefans har merket av i kalenderen, siden det er den offisielle premieredatoen for Spider-Man: Brand New Day, men det er også samme dato som den andre omgangen med Batman: Caped Crusader-episoder blir tilgjengelig på Prime Video.

I forbindelse med visningen på Annecy Film Festival har Prime Video nettopp delt den fullstendige traileren for denne neste sesongen. I klippet vender vi tilbake til en 1930-tallsversjon av Gotham City, der gangstere herjer fritt og Batman gjør sitt beste for å knuse kriminaliteten, et trekk som til slutt fører til fremveksten av en ny og enda mer skremmende type skurk.

Etter å ha tatt seg av Oswalda «Penguin» Cobblepot, Harley Quinn, Clayface og flere i sesong 1 av serien, dukker det i den kommende andre sesongen opp noen andre tunge navn, nemlig The Riddler og til og med The Joker, som tilsynelatende vil ha en mindre, om enn minneverdig, rolle i sesongen.

Du kan se alt dette nedenfor i traileren for sesong 2 av Batman: Caped Crusader, og hvis du ikke har sett serien er det verdt å nevne at den er skapt av Bruce Timm, mannen som ga verden Batman: The Animated Series, med Matt Reeves fra The Batman og JJ Abrams som utøvende produsenter.

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