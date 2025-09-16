Batman-skuespilleren til de som kritiserer James Gunns Superman: "F*ck you!"

HQ

James Gunns Superman var en av sommerens største filmer, og mange DC-fans mente at den barnslig muntre, fargerike tonen var mer i tråd med tegneseriefiguren enn Zack Snyders mørke, dystre tolkning.

Det er imidlertid mange kritikere som ikke liker den nye versjonen av Superman, som misliker den blå, oppblåste drakten hans og tonen i filmen, noe som ikke faller i god jord hos Con O'Neill, som spilte Mackenzie Bock i The Batman og TV-serien The Penguin.

I en prat med fansen under Oz Comic Con Brisbane ifølge Feature First, hadde Con dette å si om de som mener at Superman ikke burde være glad, snill og vennlig slik han er i Gunn-filmen :

"Det finnes folk som mener at Superman ikke burde være så snill. Faen ta de folkene."