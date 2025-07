Batman slåss mot Conquistadores i Aztec Batman: Clash of Empires

Vi har hatt Batman Ninja, og nå er det på tide at flaggermusen tar på seg kulturen til et annet historisk samfunn i Aztec Batman: Clash of Empires.

I denne filmen er det en ung azteker som spiller Batman. Etter å ha sett sin far dø og landet sitt bli overkjørt av conquistadorene, trener Aztec Batman for å bli den største krigeren noensinne, og beskytter seg med en flaggermuslignende rustning mot ildkraften til de invaderende fiendene.

Catwoman er også på aztekernes side, da hun kjemper mot en av løytnantene til hovedskurken Cortez, skjærer av en del av ansiktet hans i traileren og gir oss vårt Two-Face. Jokeren dukker også opp som en annen conquistador, og vi får Poison Ivy som en slags aztekisk gud.

Aztec Batman: Clash of Empires Filmen har premiere 19. september på digital-TV. Sjekk ut traileren nedenfor: