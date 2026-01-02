Batman tar seks av de ni første plassene på listen over de mest solgte tegneseriene i 2025

HQ

Nå som vi offisielt er inne i det nye året, har vi en god idé om hvordan de bestselgende tegneseriene i 2025 så ut. Ifølge Bleeding Cool har en liste blitt satt sammen med informasjon hentet fra salgsdata fra tegneseriebutikker, og informasjonen tegner et ganske klart bilde av at DC er kongen i dette markedet.

Listen omfatter de ni mest solgte tegneseriene i 2025, og av disse ni er syv DC -produkter, selv om man kan argumentere for at åtte av dem tilhører merket. I tillegg til dette er den andre biten av data som er tydelig, at Batman er forbrukernes favoritt-superhelt med god margin, da totalt Batman dukker opp på seks av plassene. Det blir litt rart for to av de mest solgte tegneseriene, ettersom Deadpool/Batman #1 (årets største tegneserie) og Batman/Deadpool #1 (den tredje største) er samarbeid mellom Marvel og DC, der Bats teknisk sett ikke er den eneste hovedpersonen i showet. Men navnet til den kappekledde korsfareren står på forsiden, så det er bevis nok.

De andre prosjektene som kom med på listen, er Invincible Universe Battle Beast #1 fra Image Comics på fjerdeplass, DC K.O. #1 på femteplass og Absolute Flash #1 på åttendeplass. Utover dette finnes det ingen data, men det er ingen tvil om at Batman (og DCs Absolute -univers) dukker opp mange flere ganger.

