Battle Aces: En ekte StarCraft-konkurrent?

HQ

Kongen av flerspiller-action-strategi-opplevelsen i sanntid har ett navn: StarCraft. Blizzard Blizzards versjon av sjangeren har hersket med jernhånd i 25 år, til tross for at det bare har eksistert to spill, hvorav sistnevnte inneholdt sin siste utvidelse for nesten et tiår siden. Blizzard har tydeligvis ikke mye interesse i å fortsette å vokse og utvide denne franchisen, selv om den fortsatt er en gullstandard i sin del av spillverdenen, noe som gjenspeiles i den konkurransedyktige verdenen der StarCraft esports fortsetter å regjere og blomstre på årlig basis.

Det er unødvendig å si at det er på tide at noen kommer og tar en titt på tronen, og det er nettopp dette Uncapped Games forsøker med sitt kommende Battle Aces. Dette er et action-RTS for flere spillere, der du bygger opp baser, bygger opp og konstruerer en hær, og deretter leder dem ut i kamp med det ene målet å ødelegge motstanderens hovedbase. Det er StarCraft på mange måter, bortsett fra at det er StarCraft uten alt det ekstra fettet, noe som gjør det mye enklere å forstå, plukke opp og spille.

HQ

Du spiller fra et ovenfra-og-ned-perspektiv, og ideen er at du ved hjelp av konstant genererte ressurser velger hvilke enhetstyper du vil konstruere for å passe til hvordan du har tenkt å angripe de kommende kampscenariene. Crabs er bakkeenheter som er designet for å lede fortroppen og absorbere skade for å beskytte de mer skvisete, vanligvis mindre kapable, men mer skadevoldende enhetene som Ballistas. I tillegg kommer luftenheter som Butterfly, og ulike andre typer som er designet for å enten ødelegge fiender på bakken eller i luften, eller mål i stedet, og du kan se at det finnes et mangfold av måter å forme og bygge en hær som passer til spillestilen din.

Dette er en annonse:

Men å ha den perfekte hæren er bare halvparten av utfordringen, for så må du faktisk sette dem på prøve. Du må velge hvordan du skal overvelde og beseire motstanderen din, samtidig som du beskytter dine egne anlegg. Kartet har mange punkter der du og motstanderen din kan bygge flere anlegg for å øke ressursgenereringen, og hvert av disse kan ødelegges hvis de ikke beskyttes. Det koster ikke noe å miste et av disse ekstra anleggene, ettersom du bare vinner eller taper når motstanderens hoved- og startbase ødelegges, men hvis du kan bevise din dominans og få kontroll over kartet ved å overvelde alle utvidelsesanlegg og deretter lede et stort angrep på en nå ubeskyttet base, vil du ha en veldig god sjanse til å vinne.

Kjernestrategien i Battle Aces er veldig enkel, men det er mange mindre elementer og spillsystemer som gir massevis av dybde. Denne tittelen er som et sjakkspill, der kjernedesignet er veldig enkelt å plukke opp, men å bli en mester krever mye øvelse og fremsyn, og vanskelighetsgraden på utfordringen du står overfor, er som oftest relatert til motstanderen du står overfor.

Dette er en annonse:

Siden jeg bare har hatt sjansen til å få en veldig grunnleggende test av Battle Aces under den pågående lukkede betaen, kan jeg ennå ikke kommentere hvordan de mer avanserte enhetstypene og produsentene vil spille inn i spillingen og strategien. Men det jeg kan si er at Uncapped har gjort en fantastisk jobb med å få dette spillet til å føles intuitivt å spille og visuelt veldig definert. Til tross for hektisk action og mye kaos er det aldri en utfordring å se hvordan hæren din klarer seg mot motstanderen, og på samme måte er det veldig enkelt å bruke tastatursnarveier for å bygge nye forsterkningsenheter og få dem inn i kampens hete så snart som mulig.

Jeg har riktignok lagt merke til tilfeller der enhetene oppfører seg litt merkelig og sliter med å bevege seg rundt hverandre, noe som fører til at enhetene effektivt blokkerer hverandres veier. Men alt i alt ser Uncapped ut til å ha funnet en action-RTS-vinner her, et spill som er perfekt for alle som ønsker å prøve sjangeren og som har følt seg avskrekket og litt overveldet av StarCrafts hyperkonkurransedyktige natur.