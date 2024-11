Battle Aces: Enkelheten står i høysetet i dette fartsfylte RTS-spillet

HQ

En stund var RTS det helt store på PC. På 90-tallet og til en viss grad tidlig på 2000-tallet fanget ikoniske serier som StarCraft, Supreme Commander, Warcraft og lignende oppmerksomheten til mange fans, og låste dem fast i intense flerspillerkamper der strategisk kunnskap og dyktighet ble satt i sentrum. Den epoken er imidlertid for lengst forbi, og nå er RTS generelt et annet og betydelig mer komplekst beist, men folkene på Uncapped Games ønsker å presentere en mer nostalgisk versjon av RTS i et spill kjent som Battle Aces.

Jeg hadde den luksusen å oppleve Battle Aces tidligere i år for en forhåndsvisning der jeg betraktet spillet som en ekte StarCraft-konkurrent. På den tiden var det mye å sette pris på ved dette spillet, og hvordan dets forenklede natur kombinert med fartsfylt flerspiller gjorde det til spennende og tette kamper. Men det var også ganske grunnleggende og litt for rudimentært på den tiden, og derfor var jeg ivrig etter å se hvordan tre måneders utvikling hadde påvirket dette lovende prosjektet.

Nylig flokket jeg tilbake til Battle Aces for å teste spillet igjen og sette de nyeste modusene og funksjonene gjennom ringetonen. Den viktigste nye modusen er et 2vAI-oppsett, som bokstavelig talt lar et lag med to spillere komme sammen og kjempe mot datamaskinen uten stresset ved å møte en menneskelig motstander. Det finnes også en 2v2-modus, som er det samme, men mot to faktiske menneskelige spillere, og sannelig er det ikke mye forskjell her sammenlignet med hvordan Battle Aces spilles solo. Men det er en god ting på mange måter. Den enkle spilldesignen og strategien er fortsatt til stede, men nå kan du slå deg sammen med en alliert, kombinere ressursene og de ambisiøse planene deres, og møte dobbelt så mange enheter og fiender som vanlig. Ellers er kartene de samme, basene er de samme, enhetslisten er den samme, og spillkonseptet er det samme: Du må nå fiendens hovedkvarter og ødelegge det før de gjør det samme med deg, alt i løpet av en fastsatt tidsperiode på 10 minutter.

Den andre store endringen kommer i form av et mye tydeligere og mer raffinert styrke/svakhets-oppsett. Tidligere var det mer opp til spilleren å huske hvilke enheter som tilhørte hver type, og hvilke som presterte bedre mot andre, men nå kan du tydelig se i spillet at Missilebot er en Small -enhet, mens Knight er en Big -enhet, og den kraftige King Crab er en Splash - og Big -type. Totalt er det bare fire typer tilgjengelig i Battle Aces, men det fungerer på en metodisk måte der Small beseirer Splash og Splash beseirer Big og så videre. Det gir et interessant, men likevel lett forståelig stein, saks, papir-oppsett, et system som i bunn og grunn fungerer knirkefritt, men som likevel er såpass enkelt at man aldri føler seg overveldet av å måtte huske hvordan X-typen utmerker seg mot Y-typen, for eksempel.

Spillet har faktisk ikke endret seg så mye siden forrige gang jeg spilte Battle Aces. Du bygger fortsatt opp en kortstokk med brukbare enheter og bruker deretter genererte ressurser på å utvikle en hær, forske frem kraftigere enheter og bygge flere baser for å produsere ytterligere ressurser. Oppsettet er så enkelt og rudimentært at man kan argumentere for at det mangler dybde. Det faktum at hvert spill starter med at begge spillerne/lagene bruker sin opprinnelige ressurspool til å bygge en ekstra base og deretter venter til de kan få en andre eller tredje online og kanskje til og med begynne med forskningsinitiativet før de for alvor tenker på å bygge en hær, får deg til å lure på om startprosedyren trenger en justering for å gjøre den mindre repeterende fra spill til spill. Den smarte spilleren vil imidlertid se dette som en mulighet og forstå at mens én person/ett lag venter på større ressursutbytte, kan de misbruke billigere enheter og angripe ubeskyttede områder for å bremse motstanderens innsats.

Det er på grunn av dette at den klare enkelheten til Battle Aces også ender opp med å være en av dets største styrker. Det er utrolig fartsfylt, og mange partier avsluttes i løpet av fem minutter, handlingen krever bare minimal kontroll fra spilleren, og likevel er det strategiske potensialet stort. Dette er et spill som er laget for dem som er ute etter rask og konkurransedyktig action, og hvis det er deg, vil du uten tvil forelske deg i Battle Aces. Jeg gleder meg til å se hvordan dette spillet fortsetter å vokse og videreutvikles etter hvert som månedene fortsetter å rulle videre.