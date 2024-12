Battle Aces varsler flere betafaser, forbedret matchmaking i 2025

HQ

Action-RTS Battle Aces ga oss en tidlig titt på det fartsfylte gameplayet tidligere i år, og spillerne strømmet til for å sjekke ut robotkamp i Uncapped Games' spennende nye tittel. Nå som året nærmer seg slutten, har Battle Aces en oppdatering til oss som feirer årets slutt og forteller oss hva fremtiden bringer i 2025.

Først og fremst fremhevet Uncapped Games hva spillerne likte best med spillet. 51 % likte den fartsfylte handlingen, 38 % likte ressursstyringen og 32 % likte den konkurransebaserte beslutningstakingen.

På den annen side, der det er områder for forbedring, ønsket 33% av spillerne forbedringer i opplæringen, og 23% av spillerne la merke til at kampene ble repeterende over tid. Uncapped Games forsøker å fikse disse feilene i en ny betafase som kommer i 2025.

Det er også planlagt forbedringer av 2v2-matchmaking, samt en hel rekke andre endringer som kommer til Battle Aces i nær fremtid. Sjekk ut hele blogginnlegget her.