Battle Royale-spillet Sonic Rumble kunngjort

I tillegg til at Sonic Mania ble lagt til Netflix, avslørte Sega nylig et splitter nytt Sonic-spill der ikoniske figurer fra serien kaster seg ut i en Battle Royale for 32 spillere.

Som du kan se i traileren nedenfor, vil spillingen av Sonic Rumble være lik den i Fall Guys, der spillerne må fullføre forskjellige utfordringer for å gå videre til neste runde. Til slutt kan det bare være én vinner.

Det vil også være mulig å tilpasse karakterene slik at spillerne kan gjøre avatarene sine til sine egne i Sonic Rumble. Det kommer til iOS og Android senere i år, nærmere bestemt rundt vinteren.