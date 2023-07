BattleBit Remastered kan forbli i Early Access de neste fire årene

Hvis du har blitt med på BattleBit Remastered -bølgen den siste tiden og lurer på når spillet kan være på vei til å bli kvitt Early Access-merket for å debutere som et komplett prosjekt, har dette nylig blitt antydet i en Reddit AMA med utviklerne.

På spørsmål om den fullstendige 1.0-utgivelsen svarte utvikleren TheLiquidHorse at spillet har vært under utvikling siden 2016, og at det kan forbli i Early Access i fire år til. Men én ting som ikke vil skje, er at fremdriften ikke vil bli slettet når spillet tar steget til en 1.0-versjon.

Utviklerne opplyser også at det vil komme flere spillmoduser i fremtiden, inkludert en hardcore-modus som fortsatt er en stund unna, og i tillegg kan vi se frem til en progresjonsoverhaling med nye gjenstander for å tette hullene, pluss klasseoppdateringer for å oppmuntre folk til å spille noe annet enn Medic, sammen med Steam Deck -støtte. Det blir ingen større lobbyer, ettersom serverinfrastrukturen ikke støtter det, og vi kan heller ikke forvente jetfly med det første, men dette er likevel mye innhold å se frem til for denne indietittelen.

Og for konsollspillerne der ute: Døren har blitt holdt åpen for en konsollutgivelse, men det blir heller ikke med det første.

Har du spilt BattleBit Remastered ennå?