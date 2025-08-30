Battlefield 2042 spiller teller slå Black Ops 6 og Warzone

HQ

Battlefield 2042 har lenge vært den mest kritiserte og kanskje største floppen i den DICE-utviklede Battlefield-serien. Den problematiske lanseringen og den negative mottakelsen var hovedårsakene til at EA hentet inn Vince Zampella, "faren" til Call of Duty-serien, for å overvåke produksjonen av det kommende Battlefield 6. Nytt lederskap, nye beslutninger og et nytt perspektiv på DICEs arbeid har siden vist seg å være et klokt trekk.

Betaversjonen av Battlefield 6 har allerede tiltrukket millioner av spillere og fått mye ros, noe som har skapt fornyet interesse for hele serien. Faktisk opplever den såkalte "floppen" 2042 nå en uventet revitalisering. Ifølge Steam-statistikken overgikk spillet nylig antall samtidige spillere for Call of Duty, inkludert både Black Ops 6 multiplayer og Warzone.

I løpet av de siste 24 timene klatret Battlefield 2042 til 74,280 66,239 samtidige spillere, sammenlignet med Call of Duty's XNUMX XNUMX. Disse tallene tar ikke engang hensyn til Battle.net-, Xbox- eller PlayStation-plattformer, noe som betyr at det faktiske gapet kan være større. For to år siden ville få ha spådd en slik snuoperasjon - et bevis på at noen ganger er alt som trengs en ny retning for å puste liv i en franchise igjen.

Er du en av de mange som for øyeblikket spiller Battlefield 2042 i stedet for BLOPS6 eller Warzone?