Battlefield 2042-studio skifter navn og lager nytt spill

I januar 2020 kunngjorde EA at Vince Zampella, grunnleggeren av både Call of Duty 4: Modern Warfare-studioet Infinity Ward og Titanfall-studioet Respawn, hadde blitt den nye lederen av DICE sin avdeling i Los Angeles. Samtidig bekreftet gigantselskapet at DICE Los Angeles ville skifte navn siden planen var at studioet ikke bare skulle hjelpe til med Battlefield-spillene lengre, noe som nå har blitt en realitet.

EA forteller at DICE Los Angeles heretter heter Ripple Effect Studios, og at utviklerne i tillegg til å hjelpe til med en hemmelig del av Battlefield 2042 lager et helt nytt spill som forblir hemmelig en stund til. Sistnevnte må vi nok vente en god stund på, men nærmere informasjon om Battlefield 2042 sin "spiller-inspirerte opplevelse" kommer nok ganske snart.