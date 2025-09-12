Battlefield 6 avduker nytt lydspor med Limp Bizkit

HQ

Nå som vi er godt inne i september, går flerspiller-førstepersons skytespill-krigskappløpet inn i DEFCON 2 på randen av lansering. Call of Duty: Black Ops 7 er favoritten, men Battlefield 6 begynner å sette inn tungt artilleri og rekruttere både entusiaster, nykommere og veteraner, som tror at dette kan bli seriens lovede store comeback.

Electronic Arts er også i kamphumør, og har nå avduket en ny låt til spillets soundtrack, produsert av ingen ringere enn Limp Bizkit, med tittelen "Making Love to Morgan Wallen". Det er en fet låt som garantert vil gjøre ventetiden i lobbyen før du går inn i spillet litt lysere. Du kan lytte til den på artistens YouTube-kanal, og se frem til å høre den eksklusivt når Battlefield 6 kommer til PC og konsoller den 10. oktober.

Hva synes du om Limp Bizkits Making Love to Morgan Wallen som den nye Battlefield 6 -hymnen?