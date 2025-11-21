Battlefield 6 får en konkurransedyktig esport? Redsec Elite Series avslørt av EA

HQ

I en ganske overraskende begivenhet har EA og Battlefield Studios avslørt at Battlefield 6s Redsec -modus vil være gjenstand for en ny konkurransedyktig esport. Det som blir referert til som Battlefield Redsec Elite Serien starter så snart 10. desember 2025, og den vil servere arrangementer og action der de beste spillerne kan konkurrere om pengepremier og mer.

Som forklart i et blogginnlegg: "Elite Series er designet for å introdusere mer konkurransedyktig spill til franchisen, samtidig som det gir samfunnet vårt en ny måte å stige gjennom rekkene, og er den fremste destinasjonen for Battlefield-konkurranse, og viser frem det absolutt beste konkurransedyktige Battlefield Redsec har å tilby på den globale scenen gjennom Battle Royale og Gauntlet."

Strukturen vil se en rekke ukentlige pengekopper som tilbys over hele EMEA, Amerika og Asia-Stillehavet, med over 1 million dollar i premiepenger på bordet i løpet av den første sesongen som går fra 10. desember til 18. januar. Det vil være en Open Series der alle spillere kan konkurrere om premier, og også en hovedkonkurranse Elite Series der 50 håndplukkede lagkapteiner fra hver region vil konkurrere med et lag på fire av sine egne valg. Det er meningen at det er her toppen av Battlefield action skal presenteres, ettersom "disse totalt 600 deltakerne ikke bare representerer de beste Battlefield-spillerne i samfunnet vårt, men også de beste FPS-talentene i verden."

Mens du kan forvente at Open Series -arrangementer vil bli avholdt 12. og 19. desember og 9. og 17. januar, vil Elite Series for sesong 1 avsluttes før utgangen av året, da det hele vil skje fra 10. til 18. desember. Når det gjelder de deltakende spillerne, har disse ennå ikke blitt kunngjort, men det er nevnt at dette bare er starten på Battlefields konkurransedyktige fremtid, som forklart i sin helhet :

"Når det gjelder våre umiddelbare konkurranseplaner for 2026, tar vi sikte på at både Elite Series og Open Series skal fortsette i fremtidige sesonger. Siden dette er et unikt format i konkurranserommet, vil vi nøye overvåke tilbakemeldinger fra spillere og samfunnet for å sikre at formatene er like morsomme å se på som de er å spille.

Vil du se på eller bli med på Redsec Elite Series?