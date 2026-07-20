Battlefield 6 Forhåndsvisning: Inntrykk etter å ha prøvd ut sesong 4

HQ

Hvis du har kommet så langt at du leser en forhåndsvisning av inntrykkene fra den fjerde sesongen av Battlefield 6, er sjansen stor for at du er klar over at denne neste runden med innhold kommer til Battlefield Studios' populære flerspillerspill allerede senere denne uken, fra 21. juli.

Kanskje har du også et visst innblikk i innholdet og tilleggene som kommer. Hvis ikke, ikke fortvil – vi har allerede oppsummert de trinnvise planene for sesong 4 i en praktisk artikkel du kan lese i sin helhet her.

Men uansett, for de som ønsker en mer grundig forhåndsvisning av hva sesong 4 har å by på, har vi hatt muligheten til å prøve ut det neste kapittelet i « Battlefield 6 i en forhåndsvisning der kartet «Tsuru Reef» var tilgjengelig i full utgave. Derfor er denne artikkelen med inntrykk egentlig bare en forhåndsvisning av fase 1: Pacific Front, siden vi har kunnet teste kartet, de nye våpnene og de nye kjøretøyene grundig i både Conquest- og Escalation-spill.

HQ

Dette er en annonse:

Det som umiddelbart fanget oppmerksomheten min med Tsuru Reef, er hvor lyst og åpent kartet er. Det er en øy i Stillehavet med alle de forventede elementene og egenskapene, det være seg gylne sandstrender, bølgende hav, store høydeforskjeller og bratte klippekanter, i tillegg til broer som forbinder de mindre øyene. Det finnes til og med et kolossalt feriested på en av de større øyene i området, komplett med en imponerende skyskraper som rager høyt over hele kartet og bare overskygges av de mer spinkle mobilmastene. Og selv om det finnes et sentralt byområde som består av en samling hus og en sjarmerende park, samt noen mer isolerte byområder som for eksempel en kontrollpost, foregår det meste av kampene på Tsuru Reef i mer landlige omgivelser eller på de ulike strendene.

Dette gir en ganske unik « Battlefield 6-opplevelse, ettersom de mer tradisjonelle, intense og kompakte kampene – eller til og med de mer åpne landlige sammenstøtene over åpne siktlinjer – byttes ut med en kampstil vi ikke ofte finner i spillet. Du finner deg selv enten i fart og skyting på nært hold, kjemper mot fiender som dukker opp på de ulike åssidene og klippeveggene, eller sprinter rett inn i en trussel i en av de få bygningene – det vil si hvis du er heldig nok til å unngå å bli skutt av en snikskytter fra stor avstand eller sprengt i luften av CB90-kampbåten, som i praksis er et sjøgående IFV.

Dette er en annonse:

Heldigvis finnes det en rekke alternativer for å bevege seg raskt rundt på Tsuru Reef hvis du vil gjøre deg selv til et vanskeligere mål å treffe, blant annet terrengsykler, firhjulinger, helikoptre, jagerfly og den nye båttypen RHIB. Dette er buggyens motstykke til et sjøfartøy, siden den har plass til fire spillere: én sjåfør, én skytter som betjener en 50-kalibers, og to andre passasjerer. Det er det perfekte sjøgående troppekjøretøyet.

Mangfoldet av kjøretøy som er tilgjengelig på Tsuru Reef er en virkelig glede og gir spillerne enorm handlefrihet når det gjelder hvordan de skal nærme seg de taktiske målene i hver modus. Det er stor frihet på dette kartet, og det legges stor vekt på utforsking og å finne kreative nye måter å angripe et mål på, takket være mulighetene havet gir. Jeg tenker ikke bare på bruk av båter heller, for en engasjert spiller har alle verktøyene de trenger for å svømme en stor bue rundt et mål, omringe forsvarere som har gravd seg ned, og utføre et effektfullt helteinnsats. Tsuru Reef er et av de mest åpne « Battlefield 6-kartene til dags dato når man ser på hvor mye av det man enkelt kan bevege seg gjennom.

Jeg synes likevel det mangler litt på flaskehalser – områder der lag og tropper blir fanget opp og faller over hverandre i kaotisk nærkamp. Alle de gode Battlefield-kartene har noen få områder der det bryter ut intens og tett kamp, men Tsuru Reef ser ikke ut til å tilby det på samme måte, noe som betyr at det legges mye press på hvordan målene er innarbeidet i kartet og hvordan hver modus endrer spilldynamikken.

Ut fra det jeg har opplevd så langt, har Tsuru Reef gjort et ganske beundringsverdig inntrykk på meg. Det skiller seg ut på en måte mange av kartene som har kommet etter lanseringen ikke har gjort, og byr på en mindre irriterende opplevelse enn det gassfylte «Contaminated», er mindre av et «kanonføde»-oppsett enn «Blackwell Fields» og har mer interessant geografi enn «Eastwood» – selv om det sistnevnte kartet fremdeles er ganske utmerket. Det er nettopp derfor denne første fasen av sesong 4 ser ut til å bli en godbit og noe Battlefield 6 -fans ikke vil gå glipp av, ikke minst med tanke på de tre nye våpnene den også vil by på – våpen som fans sannsynligvis kan forvente vil slå gjennom på en ganske ubalansert og dominerende måte, slik de fleste nye Battlefield-våpen pleier å være.... Spørsmålet nå er om Wake Island vil ta den maritime karakteren til nye høyder når fase 2 av sesong 4 har premiere i august.