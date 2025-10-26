Battlefield 6 møter kritikk for fargerike skins

HQ

Call of Duty har møtt alvorlig kritikk på grunn av sitt utvalg av fargerike og ofte urealistiske skins. Ikke minst fra EA og Dice, som har benyttet anledningen til å fremheve den mer realistiske naturen til Battlefield 6 og komme med dristige påstander om at skytespillet deres er "mer ekte".

Gang på gang ble det sagt at spillet ikke ville gå samme vei og bruke malplasserte samarbeid og latterlige skins. En påstand som mange fans nå har kalt ut som falsk med den kommende sesongen 1 - som bringer litt mindre seriøs bling sammen med den.

Nærmere bestemt handler det om et skinn kalt Wicked Grin som består av blå detaljer og en bandana rundt munnen med påmalte tenner. Langt fra mange av de outrerte tingene man finner i andre lignende spill, selvfølgelig. Men det har fått mange til å spørre seg om dette bare er en forsmak på hva som kommer - med et potensial for skins som blir enda mer tåpelige med tiden.

Det har gått så langt at en liten bevegelse har blitt startet, der spillere slår seg sammen og nekter å gjenopplive noen som bærer Wicked Grin. Spørsmålet er om EA vil fortsette på denne veien, eller om Wicked Grin er en engangsforeteelse for å teste vannet. Det vil bare tiden vise.