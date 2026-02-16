Battlefield 6 sesong 2: Contaminated skinner, men du vil enten elske eller hate gassen

HQ

Senere enn forventet, denne uken er det endelig på tide å ønske den andre sesongen av Battlefield 6 velkommen. Du kan hevde at for den andre batchen med støtte etter lanseringen - etter en første sesong som i utgangspunktet startet rett etter lanseringen - for å møte en slik forsinkelse ikke akkurat er en stor anklage om hva fremtiden kan ha for Battlefield 6. Men sesongen er likevel klar, så vi lar dette passere under forutsetning av at Battlefield Studios får orden på sakene sine, slik at fremtidige sesonger og support kommer i tide.

Denne neste runden med innhold vil se ut til å gjenspeile det vi så lagt til flerspillerspillet i sin første sesong, med en merkbar middels mengde nye elementer oppveid av deres faktiske størrelse. Med det mener jeg at vi får et par nye kart i løpet av sesongen, kart som er enorme og som vil underholde spillere på tvers av de forskjellige spillmodusene, og som også gir nye kjøretøy å mestre.

Mens noe av dette er lagret for senere deler av sesong 2, nemlig den andre fasen kalt Nightfall som kommer 17. mars, har jeg hatt sjansen til å gå hands-on med den delen av sesonginnholdet som debuterer senere denne uken i den første fasen kjent som Extreme Measures. Dette betyr at jeg har vært i Little Bird-helikoptre i et Battlefield-spill igjen, jeg har testet ut noen av de nye våpnene, og viktigst av alt, jeg har fått en god smak av det tyske kartet Contaminated.

Det førsteklasses designet og utseendet til Contaminated skinner umiddelbart gjennom. Det er et biom som vi ikke har hatt så mye tid til å utforske i Battlefield 6 ennå, noe som betyr at vi kan forvente fjellterreng, frodige skoger og viltvoksende underjordiske baser, alt slått sammen til en sammenhengende helhet. Med tanke på den ofte beige og triste fargepaletten på de andre Battlefield 6 -kartene, som er designet for å gjenspeile den ganske dystre krigstilstanden, kommer Contaminated faktisk over som litt av et friskt pust, om enn med det forbeholdet at fokuset på landsbygda og villmarken kan gjøre det utfordrende å holde øye med flankerende fiender med riktig type kamuflasje.

Så fra et utseendemessig synspunkt har Battlefield Studios spikret jobben med dette kartet. Jeg testet det på både Conquest og Escalation (med spill for hver modus strødd gjennom hele denne teksten), og Contaminated viste seg å være et effektivt fartøy for begge typer opplevelser. Jeg funderte imidlertid på hvordan strukturen ville fungere i mer fokuserte målrettede moduser som Breakthrough eller Rush, noe jeg ennå ikke har fått svar på. Det er definitivt håp likevel, spesielt i områdene med dype og viltvoksende tunneler eller til og med vill skyttergravskrigføring som minner om Battlefield 1. Og når vi snakker om det spillet, bringer Contaminated en nøkkelfunksjon som fans enten vil sette pris på eller rett og slett forakte.

Jeg refererer til VL-7 Psy Smoke. Dette er effektivt en storskala røykeffekt som kan oppstå rundt viktige punkter på Contaminated. Det er en oransje røyk, så den er mindre visuelt tilslørende enn tradisjonell røyk, men den tilslører likevel, selv om hensikten er å forvirre tankene dine. Forutsetningen er at du bruker en ny beskyttelsesmaske for å filtrere bort røyken og forhindre dens desorienterende effekter, som kan inkludere å se fiender og trusler som egentlig ikke er virkelige... Jeg skjønner tanken bak denne funksjonen, men det siste du virkelig trenger i en intens Battlefield-kamp er å måtte ta på og av et gassmerke hvert tiende sekund eller så. Og ja, det er så hyppig ettersom masken har en tidsbestemt effekt der filtrene dine stadig blokkerer oksygenet ditt og tvinger karakteren din til å sprute og kveles. Igjen, jeg forstår ideen, men i den korte tiden jeg møtte funksjonen, kom den over som veldig Marmite-aktig. Du vil enten like det eller hate det, det er ingen mellomting.

AH-6 Little Bird er et angrepshelikopteralternativ som er mer mobilt og smidig enn de andre Apache-alternativene, mens det nye troppetransportflyet MH-350 gir et mer teamfokusert alternativ i luftrommet. Du tenker kanskje at dette betyr for mange lufttrusler på en gang. Det forstår jeg godt, og det gjør heldigvis Battlefield Studios også, og derfor har de inkludert 9K38 Igla, en ny luftvernkanon som skal gjøre det mindre vanskelig å fullføre de irriterende ingeniørklassespesifikke utfordringene.

Og når det gjelder våpen, hadde jeg korte møter med M121 A2 LMG og VCR-2 stormgeværet, hvor sistnevnte spesielt skiller seg ut som et litt overjustert verktøy for krigføring for øyeblikket. Vil det være det samme i den live offentlige bygningen som kommer denne uken? Det er vanskelig å vite, men kanskje bare vær forsiktig med hva som kan komme til Battlefield 6.

Som jeg nevnte tidligere, er det planer om ytterligere innhold som skal komme senere i sesong 2 også, men jeg fikk ikke sjansen til å oppleve disse for meg selv på dette nåværende tidspunkt. Så følg med, for vi kommer utvilsomt tilbake om noen uker for å diskutere hvordan Hagental Base, dirt bikes og de andre nye våpnene vil se ut til å utvide og utvikle dette ellers velstrukturerte skytespillet.