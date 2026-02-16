Battlefield 6 Sesongene bør ikke bli utsatt for flere forsinkelser som sesong 2

HQ

Ettersom den første sesongen for Battlefield 6 ble lansert like etter at spillet ble lansert, var det faktum at den andre sesongen ble forsinket med rundt en måned ikke akkurat et godt tegn for rettidig ankomst av spillets fremtidige live-planer. Ettersom 50 % av sesongene som har blitt lansert så langt, har kommet i tide, må man faktisk lure på om dette vil bli en trend.

I følge DICE, en del av den bredere Battlefield Studios-familien, vil dette ikke være tilfelle. I et nylig intervju snakket vi med produsent Phil Girette om hvorvidt det er tatt noen skritt for å forhindre forsinkede sesonger i fremtiden, som han forklarte oss.

"Vi kom ut av lanseringen fra Battlefield 6, og vi har ikke den beste merittlisten for lanseringer, men det gikk ganske greit denne gangen, så vi er glade for den. Men den lanseringen krever også mye arbeid og tid. Vi så innholdet vi hadde planlagt for sesong 2, og vi ville bare gi det litt mer tid i ovnen for å finpusse ting og sørge for at vi innfrir forventningene som spillerne har.

"Når du planlegger sesonger, er det selvsagt mange ting som følger med, som markedsføringsarbeidet bak, og å sørge for at tidspunktene ikke bare påvirker selve spillet, men også mange, mange andre ting. Fremtidige sesonger også. Vi må absolutt sørge for at de treffer som forventet, og vi har tatt mange forskjellige skritt i forskjellige avdelinger for å sørge for at spillerne får sesongene umiddelbart når sesongen er planlagt å avsluttes."

Sesong 2 vil sannsynligvis løpe til midten av mai, ettersom den vil starte i morgen, 17. februar, og deretter tilby to nye faser med nøyaktig en måneds mellomrom hver. Dette vil bety at innen 17. mai vil fase 3 ha vært aktiv i en hel måned, noe som uten tvil betyr at spillerne vil være ivrige etter noe nytt for å holde Battlefield-sulten mettet.