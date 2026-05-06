Battlefield 6s sesong 3 debuterer neste uke og bringer Railway til Golmud og Cairo Bazaar

Etter en enorm debut og deretter noen ganske jevne måneder etter lanseringen, lovet EA og Battlefield Studios endelig store funksjoner og nye innholdsdråper for Battlefield 6 gjennom hele dette kalenderåret, og la ut en veikart proppfull av spennende funksjoner, kart, moduser og mer.

Alt dette vil begynne med den tredje sesongen for spillet, som vil debutere så snart som neste uke 12. mai, og bringe en rekke virkelig spennende innhold, inkludert det største Battlefield 6 -kartet til dags dato, Railway to Golmud, og en revisjon av det ikoniske Cairo Bazaar-kartet også.

Sesong 3 vil også bringe noen andre etterlengtede elementer til spillet, inkludert Ranked Battle Royale i Redsec, tre nye våpen som kan brukes i alle moduser, tre nye vedlegg å bruke, et nytt kamppass å fullføre og mer.

Du kan se alle de spennende lovede funksjonene for Battlefield 6 i den nyeste traileren for spillet nedenfor, sammen med en haug med nye bilder som får handlingen til å se enda mer spennende ut.