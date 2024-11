Battlefield: Bad Company-designeren er mer enn villig til å lage et tredje spill i serien

Vi vet at det er et nytt Battlefield i arbeid, som forventes å bli utgitt i 2025. Det ser ut til å være et stort prosjekt basert på relativt moderne krigføring, som i tillegg til Dice også involverer utviklerne Criterion, Motive og Ripple Effect.

Ellers er detaljene knappe, men det vil være et veldig viktig spill etter at verken Battlefield V eller Battlefield 2042 klarte å bli verken kommersielle eller anerkjente suksesser. Å si at seriens fremtid står på spill er ikke å ta i, så det er mange som er nysgjerrige på hva EA byr på denne gangen.

Men hvis fansen fikk velge hva EA skulle gjøre neste gang, ville svaret sannsynligvis være Battlefield: Bad Company 3. De to første (og eneste) Bad Company -titlene står som noen av de beste og mest populære delene i serien, som ikke bare leverte fenomenal flerspiller, men også en førsteklasses kampanje. Men siden Battlefield: Bad Company 2 ble utgitt i 2010, har vi ikke hørt noe mer.

Og avgjørelsen er tilsynelatende EAs. PCGamesN har snakket med en av hovedpersonene bak Bad Company -serien, David Goldfarb, som både designet og skrev spillene. Han har i dag forlatt den såkalte AAA-bransjen, men sier at han gjerne vil lage et nytt Bad Company. Ballen ligger hos EA, og han har ikke hørt noe fra selskapet:

"Jeg er akkurat her. De [EA] vet hvor jeg er hvis de vil lage et."

Goldfarb har faktisk allerede startet arbeidet med en tredje del og vet derfor hvilken retning denne hypotetiske tittelen ville ha tatt. Likevel tror han ikke det vil skje fordi han mener at spill av denne typen ikke blir laget lenger :

"Det finnes ikke spill som [Bad Company] med den produksjonskvaliteten lenger. De fleste store produksjoner vil ikke ta slike veddemål fordi de tror de kan se bakover for å forutsi suksesser, og å se bakover får Bad Company og dets humor og tilnærming til å se ut som en anomali.

Som med alle disse jævla stedene, er det derfor vi ikke ser den typen spill lenger, fordi økonomi og risikoaversjon og all den andre dritten gjør at folk vender seg bort fra det."

Når Goldfarb selv skal forklare hvorfor han tror Bad Company ble så populært og fortsatt er så elsket i dag, sier han at han ønsket å lage noe han selv likte, og han sier også :

"Jeg tror Bad Company-serien var spesiell fordi den ikke tok seg selv på alvor slik mange andre spill gjorde. Det prioriterte moro og var helt greit å være det det var."

Hva tror du, håper du på et nytt Bad Company eller er det på tide å innse at EA aldri kommer til å gjøre noe nytt med serien, muligens av de grunnene Goldfarb nevner?