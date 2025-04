Battlefield Labs antyder at Electronic Arts planlegger å introdusere en abonnementsmodell til Battlefield

HQ

Dette er noe som kommer til å splitte Battlefield-fans i flere leire. Enten vil du ikke like det, eller så vil du hate det - eller så er det selvfølgelig alltid muligheten for at du vil ha det helt bra med det.

Dataminers har funnet tegn i Battlefield Labs som tyder på at Electronic Arts planlegger å innføre en abonnementsmodell som vil inkludere det kommende battle passet sammen med en rekke andre fordeler. Ideen om å betale for fordeler er alltid et hett spørsmål, og mange spillere føler at det ikke hører hjemme i spill som Call of Duty eller Battlefield.

Gamerant lister opp følgende funksjoner som angivelig er inkludert i Pro-abonnementet:



Inkluderer alle Battle Pass-fordeler og belønninger



Øyeblikkelig tilgang til seks eksklusive Battlefield Pro-kosmetikkprodukter



+10 % Battle Pass XP



Battlefield Portal: Vær vert for en vedvarende server



20 nivåhopp



Tilgang til eksklusiv bonusbane med ekstra eksklusivt innhold



Tilgang til Battlefield Pro Challenges-hvelvet



Pro-radiostasjon



Så, hva synes du om et Pro-medlemskap? Kommer du til å abonnere?