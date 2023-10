Battlefield og Call of Duty kommer til å kollidere denne helgen

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III slippes løs på massene denne helgen, og i skrivende stund har en åpen beta for de som har forhåndsbestilt spillet, allerede startet. Men enten det er for å vekke til live en gammel rivalisering eller bare for å gi skytespillere et nytt alternativ, har EA også gjort Battlefield 2042 gratis å spille denne helgen.

For ett år siden ville dette ha vært et latterlig forsøk på å få folk tilbake til Battlefield, men siden lanseringen har EA og DICE faktisk klart å snu spillet, gi spillerne favorittfunksjonene sine tilbake og inkludere nye kart, våpen og mer.

Derfor kan det faktisk være verdt å stikke nesen innom Battlefield 2042 for å se hva alt oppstyret handler om. Vi tviler på at dette vil skade spillerbasen for Call of Duty: Modern Warfare IIIs betaversjon, men hvis du er en Battlefield-fan som har droppet det nyeste spillet, kan det likevel være verdt å sjekke det ut nå. Les mer her.