Battlefield-sjefen vil gjerne se franchise komme til Switch

Nylig fikk vi vårt første glimt av det nye Battlefield-spillet via et intervju mellom franchisesjef Vince Zampella og IGN. Vi hørte at det nye Battlefield ville gå tilbake til en moderne setting, at det ville redusere funksjonene som ble introdusert i tidligere oppføringer, og mer.

Vi fikk også høre Zampellas tanker om fremtiden til franchisen, potensielt på Switch. I IGN-artikkelen sa Zampella følgende da han ble spurt om fremtidige Battlefields ville komme til Nintendo Switch eller dens etterfølger.

"Jeg mener, siden [Switch 2] ikke er kunngjort og den ikke eksisterer, kan jeg egentlig ikke kommentere det," begynte han. "Men jeg vil si absolutt, Nintendo, sammen med Microsoft og Sony er gode partnere for oss, er viktige for oss i vår virksomhet hos EA, hos Respawn, og vil gjerne se det. Vi har ikke noe å kunngjøre, men er det en verden? Klart det. Vi elsker dem som partnere. De har vært stor til oss. Jeg elsker [Switch]."

Med Call of Duty på vei til Switch og Nintendo-konsollene i fremtiden, virker det som om alt er mulig, og vi kan nok en gang se store skytespill kjempe på en helt ny slagmark.