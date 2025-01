Battlefield-utviklingen domineres av nye medarbeidere - 98 % mangler erfaring med tidligere titler i serien

HQ

Ifølge en tidligere Battlefield-utvikler har omtrent 98 % av teamet som jobber med det neste Battlefield-spillet ingen tidligere erfaring med tidligere titler i serien. Denne situasjonen har oppstått på grunn av Electronic Arts' omfattende interne omstrukturering etter flere mindre vellykkede spilllanseringer. På Blusky delte den tidligere utvikleren følgende :

"Så hvis du er en Battlefield-fan, må du dempe forventningene dine. Dette er en ny æra av spillet laget av en helt ny gruppe mennesker, etter en ny filosofi. Om det er bra eller dårlig, avhenger av ditt personlige syn."

Den opprinnelige ledelsen i DICE har allerede forlatt selskapet, og EA har rekruttert personer som tidligere har vært involvert i Call of Duty for å restrukturere og revitalisere serien for et moderne publikum.

Battlefield utvikles for tiden av fire forskjellige studioer: DICE, Criterion, Ripple Effect og Motive, i et forsøk på å gjenskape modellen som har gjort Call of Duty så vellykket. Ryktene sier også at spillet vil ha en moderne setting med flere klassiske spillmoduser, som tar sikte på å finne tilbake til Battlefields røtter, inkludert støtte for opptil 64 samtidige spillere og hyperrealistisk ødeleggelse.

Spørsmålet er nå om den rapporterte mangelen på erfaring med serien vil ha en positiv eller negativ innvirkning. Battlefield har de siste årene blitt kritisert for å ha fjernet seg fra mange av elementene som opprinnelig gjorde serien unik. Hva mener du om dette?

Hva er dine forhåpninger for det kommende Battlefield?