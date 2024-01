Battlefront II tok knekken på førstepersons Star Wars

HQ

Det er nå sju år siden Star Wars Battlefront II ble lansert og leverte en av de verste spillanseringene noensinne. DICE og EA implementerte pay-to-win, og for å gjøre alle skikkelig forbanna, var det også et omfattende loot box-system å kaste penger etter. Kritikken var så kraftig at myndighetene engasjerte seg, og noen av dem bestemte seg for å forby loot boxes helt og holdent.

Lanseringen av Star Wars Battlefront II er kanskje den mest kritiserte noensinne.

For å være helt ærlig hjalp det ikke at spillet ikke var det beste. Det føltes mest som et re-skin av Battlefield, der våpnene måtte lades på nytt (ventileres) og de elendige Battledroids ("Roger-roger") kunne løpe rundt i full fart mens de rullet og hoppet. Kort sagt virket det som om DICE rett og slett ikke visste så mye om Star Wars. Dette kom også til uttrykk ved at de inkluderte svært overmektige helter der en Greedo eller Han Solo plutselig kunne komme galopperende over slagmarkene på en måte som Darth Vader aldri kunne, mens han skjøt ned dusinvis av fiender. Og stormtrooperne løp konsekvent rundt uten hjelm fordi DICE/EA ville selge skins med forskjellige ansikter - noe som torpederte alle Star Wars oppslukende kvaliteter.

I tillegg hadde de laget helt ubrukelige menyer og funnet opp et merkelig system der du ikke kunne spille med vennene dine, men ble randomisert med andre i en gruppe som da fikk ekstra Battlepoints hvis du holdt sammen. Jeg spilte kanskje 200 spill og hadde ikke et eneste der gruppen min faktisk fungerte som en gruppe. Det eneste DICE oppnådde, var å sørge for å splitte opp grupper for å gjøre flerspillerspillet kjedeligere. I tillegg var de gigantiske kartene ofte dårlig designet og ble aldri utnyttet fullt ut utover visse choke points.

Clone Wars er flott førstepersonsaction, så hvorfor ikke en Battle Royale?

Dette førte til en fullstendig overhaling av spillets struktur i panikk etter all kritikken, og resultatet ble bedre enn før. Men ikke godt nok. Jeg ga imidlertid spillet terningkast sju den gangen, og det tror jeg fortsatt står seg. Og det nådde også et salg på over 10 millioner for flere år siden, så det er stor interesse for denne serien.

Derfor føles det helt uforståelig at vi ikke har fått en tredje del. Enten som fullprisspill (uten grådige mikrotransaksjoner der spillet forringes for å selge mer), eller som free-to-play. Battlefront III må føles som Star Wars i stedet for Battlefield, og i stedet for å prøve å blande alt, bør de holde seg til en spesifikk epoke, som Clone Wars med sine gigantiske slag, og vise merkevaren litt respekt. Kanskje kan Battledroids være flere enn opprørerne for å kompensere for deres elendighet, eller hvorfor ikke bare satse på Battle Royale på store kart med Star Wars tema?

Kritikken av Star Wars Battlefront II, som jeg mistenker EA for å ha en stor del av skylden for, var rett og slett så kraftig at den tok fullstendig knekken på ideen om et flerspillersentrert førstepersons skytespill basert på George Lucas' galakse langt, langt borte - noe som er en litt bisarr idé. For det er svært få lisenser som egner seg bedre til førstepersonsaction enn Star Wars. Det kunne ha vært nesten hvilken som helst type førstepersonsaction og likevel fungert. Fra et enkeltspillereventyr til co-op eller fullt flerspillerfokus.

Eller hvorfor ikke satse på Battle Royale. Kanskje The Huts har en overlevelseskonkurranse der folk slippes ned for å kjempe mot hverandre, og den siste som står igjen vinner, eller en gjeng dusørjegere som leter etter noe veldig verdifullt? Se for deg et veldig stort kart på et ikonisk sted med 150 personer som sniker seg rundt og prøver å overleve. Kanskje du kan krydre det hele med datastyrte Jawas, noen stormtropper, monstre eller noe annet på kartet som kan gi overlevelsen en ekstra dimensjon.

Battlefront II var i stor grad en Battlefield-reskin, så de klønete krigerne i galaksen hadde de samme egenskapene som de beste opprørerne.

I stedet har vi havnet i en situasjon der Star Wars -spillene må være enspiller- og tredjepersonsspill som Star Wars Jedi: Survivor, det kommende Star Wars Outlaws og den hemmelige tittelen Respawn jobber med (som antagelig er inspirert av Dark Forces). Jeg er absolutt takknemlig for at det blir singleplayer-spill og ikke bare live service, men jeg liker heller ikke at pendelen bare svinger i én retning - noe jeg mistenker er et resultat av kritikken av Battlefront II. Det var rett og slett så forbløffende kraftig at en hel type spill bare forsvant, og det er helt unødvendig.

Interessen er definitivt til stede (som sagt, over 10 millioner solgte eksemplarer av et spill som fikk hardere kritikk enn de fleste), og at det ikke allerede har ført til noe mer, er direkte skammelig. Den eneste grunnen til at det ikke ble en kjempesuksess var DICE og EAs grådighet og dårlige forståelse av hva som gjør Star Wars Star Wars. Jeg ville foreslått å dumpe DICE som utvikler for å fokusere på Battlefield, med Respawn Entertainment (som beviste med Titanfall og Apex Legends at de kan lage sci-fi multiplayer) som overtar, og jeg ville ikke hatt noe imot at Microsoft lar en av sine Call of Duty utviklere gjøre en Star Wars heller.

Star Wars Outlaws har ennå ingen fast utgivelsesdato, men vil bli utgitt i år. Her er det imidlertid singleplayer og tredjeperson som gjelder. Førstepersonsaction og Star Wars er dødt.

Det er virkelig på tide. Som nevnt ovenfor har det gått sju år siden utgivelsen av Star Wars Battlefront II og et av de best egnede og mest åpenbare flerspillerkonseptene døde ut - og det synes jeg er tragisk. Gi meg Battlefront III.