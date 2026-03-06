Battleplan: En ny spiller slutter seg til krigsskueplassen

Liker du konseptet bak Hearts of Iron, men synes det er litt for vanskelig? Da kan Battleplan være spillet for deg. Denne uken fikk jeg muligheten til å teste en utvidet versjon av denne tittelen, og akkurat som mange andre titler i sjangeren utspiller det seg under andre verdenskrig. Borte er all mikrostyringen, diplomatiet og den industrielle kapasitetsbyggingen. Du skaper og strukturerer styrkene dine som en av flere stridende fraksjoner. I den versjonen jeg testet, fikk jeg velge de allierte. Dessverre var ikke de andre fraksjonene tilgjengelige denne gangen. Det var etter at jeg hadde valgt side, at jeg skjønte at dette var en annerledes opplevelse. Det unike med denne tittelen er at den videreutvikler konseptet med å tegne slaglinjer og kommandere troppene dine fra Hearts of Iron IV. I Battleplan får du oppdraget ditt fra dine overordnede, og som general må du sørge for at troppene dine er i stand til å utføre det.

HQ

Spillverdenen din er et brett med et kart over et område du skal kjempe om. Det kan være i England, Europa eller Nord-Afrika. Du bygger opp troppene dine ved hjelp av troppetyper, hovedkvarterer og andre elementer. Disse plasseres så i større grupper og kobles sammen ved å trekke linjer mellom kortene deres i en meny. Det kan være en fordel å knytte et hovedkvarter til troppene dine, slik at de lettere kan få tak i forsyninger, bonuser og andre ting. Det minner litt om hierarkisystemet i Hearts of Iron, men er betydelig enklere her. Demoen ga meg ferdige maler, og treningsmodusen forklarer hvordan du skal gå frem hvis du er usikker. Når dette er gjort og du ikke har overskredet vektgrensene for styrken din, blir disse troppstypene plassert i spillverdenen. Deretter kan du ta kontrollen og begynne å gjøre det tittelen hovedsakelig handler om: å vinne kriger.

Det er enkelt og intuitivt å organisere troppene og bestemme hvem som skal lede dem.

Siden du ikke er en inkompetent offiser eller sersjant, trenger du ikke å ta deg bryet med å møte troppene dine. Du bruker et penselverktøy til å tegne intuitivt hvor frontlinjen skal være. Velg hvilke typer tropper du vil sende dit, og bestem deretter hva troppene skal gjøre. Om de skal angripe en by, befeste et viktig punkt eller raskt okkupere en by, er det enkelt å bestemme. Hvert enkelt oppdrag du oppretter, plasserer en markør på klokken. Markøren forteller deg hvor lang tid dette vil ta. Det er fullt mulig å legge til flere oppdrag om gangen, men du må være klar over at flere av troppeartene ikke angriper om natten. Derfor må du planlegge operasjonene dine ut fra klokken. For eksempel hvor lang tid et artilleriangrep etterfulgt av et raskt stridsvognangrep vil ta. På den måten sikrer du at angrepene synkroniseres og at du får best mulig resultat.

Jeg opplevde Battleplans som intuitivt enkelt å lære og godt egnet for nye spillere i sjangeren. Det er fordi det er mer et arkadespill enn en dyptgående simulator. Det finnes også elementer av simulering, statistikk og andre funksjoner som du kan bruke til din fordel. Battplan er litt som Theme Hospital er for Project Hospital, eller Simstad er for Simcity 4. Det er ikke det dypeste, mest komplekse eller vanskeligste, men det er godt laget, morsomt og underholdende. Det står på egne ben og byr på et interessant oppsett. Du trenger bare å fokusere på én ting, og det er soldatene og troppstypene dine. I så måte minner det mer om Warno uten å tilby den samme taktiske og strategiske dybden.

Dette er en annonse:

Du trekker direkte på spillverdenen og lager ordrer til troppene dine.

Jeg har store forhåpninger om at dette kan bli et virkelig godt spill. Foolish Mortals Games har et vinnende konsept med denne tittelen. Hvis de bare kan finpusse AI-motstanderne litt, tror jeg dette kan bli en av Slitherines bedre nybegynnervennlige titler. Det blir raskt tydelig at de ikke retter seg mot veteraner i sjangeren. Betydningen av generaler og bonuser er lett å forstå, og hvordan man bruker dem er ganske enkelt. Uansett hvilke generaler du kjøper eller bruker til å lede styrkene dine (det er de som gir bonuser via hovedkvarteret), er det bruk for dem. Spillet er flink til å forklare hva tingene du gjør betyr. Jeg gleder meg til å prøve de større slagene, slik at jeg virkelig kan fordype meg. Jeg har alltid likt den mer makrointensive og operative siden av krigsstrategispill, så hvis du er som meg, kan dette være verdt å prøve.

Hvis du er interessert, finnes det en demo du kan prøve via Steam. Den er ikke fullt så innholdsrik som min forhåndsversjon, men du får en god idé om hva dette har å by på. Det er ikke bare gameplayet som er i toppklasse. Stemmeskuespillet er bra, og både musikken og grafikken gjør jobben sin uten å komme i veien. Brukergrensesnittet er rent, noe som gjør det enkelt å bygge opp troppene dine. Du blir aldri overveldet av informasjon, og du kan krige og gi ordrer til troppene dine i ditt eget tempo. Selv om tempoet er relativt høyt ettersom spillet foregår i sanntid, kan du sette handlingen på pause, senke farten og øke hastigheten. Dette får meg til å konkludere med at jeg har svært lite å utsette på denne tittelen så langt.

Alle troppene jeg hadde til rådighet hadde et lite, velskrevet leksikon om seg selv.

Dette er en annonse:

Hovedkritikken min akkurat nå er at datamotstanden er litt flat. Jeg tror små justeringer av hvordan den oppfører seg kan bidra til å gjøre spillet mer utfordrende. Samtidig må jeg påpeke at det jeg testet var tidlig i kampanjen. Det betyr at kampene ikke var spesielt store, og at datamaskinen holdt igjen. I treningsmodus angriper ikke datamotstanderen deg i det hele tatt. Når det er sagt, blir det veldig spennende å teste fullversjonen av spillet. Jeg har ennå ikke sett hvordan aksemaktene spiller, og jeg har ikke testet alle typer tropper. Det blir også spennende å se om datamotstanderne kan utfordre meg som spiller på større slagmarker.

Hvis du er interessert i et lettspilt krigsstrategispill som låner ideer fra Hearts of Iron IV og samtidig står på egne ben, er dette noe du bør sjekke ut. Min tid med dette spillet har vært positiv hele veien, og selv om jeg setter pris på vanskelige titler i sjangeren, er dette et godt eksempel på noe lettere som likevel klarer å interessere meg. Hvis fullversjonen er like imponerende totalt sett, kan det være en av årets bedre titler i sin sjanger. Jeg kommer definitivt til å holde et øye med dette, og det synes jeg du også bør gjøre. Spesielt hvis du ikke har noe imot et litt enklere oppsett og vanskelighetsgrad.