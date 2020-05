Battlestar Galactica får enda en reboot på ny streamingtjeneste

Battlestar Galactica er blant de mest ikoniske science fiction-universene noensinne, og det er selv om det aldri ble like stort her som eksempelvis i USA. Serien ble skapt på slutten av 70-tallet, men fikk som kjent en uhyre populær reboot i 2004. Nå ser det ut til at serien blir bragt tilbake enda en gang.

Faktisk har NBC Universal tidligere snakket om en reboot av Battlestar Galactica, og nå ser det ut til at det endelig er helt bekreftet. Deadline kan nemlig fortelle at Michal Lesslie skal stå for manus til serien, og være showrunner når produksjonene går i gang.

Serien skal få premiere på NBCs nye streamingtjeneste Peacock, som for øyeblikket ikke er tilgjengelig i Norge. Vi vet ikke hvor vi eventuelt får se serien i Norge enda, men produksjonen går i hvert fall i gang i år.