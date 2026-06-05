Battlestar Galactica er en av de beste science fiction-seriene som noensinne er laget. Derfor var jeg veldig glad for å prøve Battlestar Galactica: Scattered Hopes, som er et spill som har som mål å fange det beste fra TV-serien. Akkurat som i serien begynner det hele med at planetene angripes og gradvis ødelegges av AI-rasen Cylon, der disse superintelligente maskinene tidligere har ført krig mot de 12 koloniene som utgjør "menneskeheten".

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Denne tittelen er utviklet som en roguelite og følger et romskip som jages gjennom galaksen av sin fiende. Vi tar utgangspunkt i de samme premissene som i den moderne TV-serien, selv om vi ikke har tilgang til de samme avanserte våpensystemene og romskipene. I stedet har vi mindre krigsskip, og målet vårt er både å overleve og å samle restene av våre allierte, der det i praksis er et opplegg som foregår i faser. Man kjemper i én fase og reparerer, utvikler, utsteder ordrer og så videre i den andre fasen, og disse veksler med hverandre. Hvis du nettopp har kjempet mot cylonene som har funnet deg og hoppet i sikkerhet, har du et visst antall poeng/handlinger å bruke før de finner deg igjen, noe som fører til en kampfase der målet er å overleve slik at du kan hoppe videre til neste system. Det er en spill-loop som er enkel, men som fungerer godt.

Kampene er varierte takket være de forskjellige fiendtlige skipene og bonusene dette gir fiendene. Elitefiender i enkelte stjernesystemer bidrar også til å variere kampene.

Kampfasen foregår i sanntid med en pausefunksjon, og det er en ganske småskala trefning med få romskip og evner under din kontroll. Det minner litt om hvordan enkelte mobilspill fungerer, og det gjør det enklere for deg å posisjonere deg, manøvrere og holde ut til du kan hoppe til et nytt solsystem. Jeg liker dette oppsettet; det er akkurat kaotisk nok til at du beholder kontrollen, og akkurat utfordrende nok til at du ikke går deg vill i spillmekanikken. Målet vårt er å overleve, ikke å beseire fienden, og jeg synes Alt Shift har gjort det riktig, ettersom utfordringen øker gradvis med tøffere fiendtlige skip og større variasjon i hva du blir utsatt for. Etter hvert som spillet skrider frem, kan du oppgradere og trene opp pilotene dine for å få flere evner i kamp, og en strategi jeg valgte tidlig i spillet var å skaffe meg så mange heltekarakterer som mulig, slik at jeg fikk større frihet i hvordan jeg kjempet og hvilke bonuser de ga for å løse problemer om bord på romskipet. For eksempel kan en karakter reparere ting gratis uten å bruke en handling.

Dialogen og karakterene varierer litt fra kampanje til kampanje.

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Den andre fasen er den klassiske "ordne opp i et par av problemene du står overfor". Du har som regel kriser om bord, og langt flere enn du rekker å løse før neste slag, og du må velge og bruke dine hardt opptjente ressurser med omhu. Dette er like vanskelig som i andre lignende titler som FTL, ettersom du må leve med begrensede evner og svakheter. Det kan sammenlignes med en balansegang der du må velge hva du vil være litt dårligere til i neste kamp, og du blir tvunget til å prioritere om du skal ha mindre helse fordi du må prioritere våpenressurser eller noe annet du har bruk for.

Variasjon kommer i form av fiendens moderskip, som gir ulike bonuser i kampene, miljøer som kan inneholde farer, og karakterer som genereres tilfeldig ved hver gjennomspilling. Det er også visse evner som du ikke kan låse opp i løpet av én gjennomspilling. Dessverre blir det etter bare to eller tre gjennomspillinger tydelig at innholdet ikke er variert nok, før man begynner å se de samme hendelsene, situasjonene og mye mer. I et roguelite er dette et bekymringsfullt problem. Det må imidlertid sies at innholdet som er der er godt laget, spesielt de litt lengre oppdragskjedene og når du må lete etter en cylon om bord i mannskapet ditt som utgir seg for å være en av dine egne, men med et menneskelig utseende.

Du må ikke bare passe på ditt eget romskip, men også sørge for at sivile romskip og deres mannskaper blir tatt godt vare på.

Hvis du likte TV-serien og fremfor alt roguelite-sjangeren, er dette et kompetent spill til tross for sin mangel på variasjon. Selv om det ikke er i nærheten av å være like bra som Battlestar Galactica Deadlock, er det likevel et av de beste spillene som bærer seriens navn. Visuelt er det ganske primitivt, men takket være det utzoomede perspektivet ser det likevel helt akseptabelt ut, da det har et noe pikselert utseende når du kommer nær romskipene. På avstand er fargene klare og det ser anstendig ut, og karakterportrettene under samtaler er også bra. Det føles som om du er en del av Battlestar Galactica TV-serien når du spiller dette. Musikken er imidlertid stjernen i showet, takket være spor som minner om 2004-serien.

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Bortsett fra et par mindre tekniske problemer med tekst, har jeg ikke støtt på noen store problemer. Vi lever i en tid der mange spill slippes i en ganske buggy tilstand, og dette er ikke et av dem. Tvert imot kjører spillet problemfritt på forskjellig maskinvare og fungerer med en gang du starter det opp. Selv om lyd og effekter er sparsomme, virker eksplosjoner, alarmer og andre lyder litt vage og klarer ikke å levere franchisens ikoniske lyder. Takket være det faktum at det replikerer kildematerialet, er musikken kanskje det beste med spillet, da det er en musikalsk stil som er unik for Battlestar-universet, og som er fanget her. Dessverre har ikke resten av lydbildet den samme sterke Battlestar-identiteten.

Det finnes flere områder om bord på romskipet. I baren kan du chatte med mannskapskameratene dine og spille spill.

I hangaren og forskningslaboratoriet kan du oppgradere romskipene dine og utvikle teknologi som kan hjelpe deg.

Hvis du liker FTL-lignende spill i Battlestar Galactica-universet, er dette et helt akseptabelt spill. Det har problemer med repetitivt innhold, og mekanisk sett er det enkelt, med fokus på å overleve så lenge som mulig i stedet for å beseire alle fiender. Selv om jeg ikke er like begeistret for dette oppsettet som det vi så i Deadlock, er det likevel en tittel som er verdt å sjekke ut hvis det høres tiltalende ut. Det er ikke mange spill som klarer å hente inspirasjon fra FTL og likevel være verdige titler i denne sjangeren, og hvis du er opptatt av anstendige alternativer innen roguelites, har en svakhet for Battlestar Galactica og vil oppleve marerittet mannskapet i TV-serien måtte gjennomleve, synes jeg du bør sjekke ut dette spillet.

Etter et par runder begynner verden å forgrene seg, og du får velge hvilket system du vil hoppe til.

Oppdragene kan gis flere steder om bord, men som regel blir du ført rett til broen.