Bayer Leverkusen planlegger flere overganger før overgangsmarkedet avsluttes

Bayer Leverkusen, som slo igjennom i fjor da de nesten fullførte en ubeseiret sesong og satte en stopper for Bayern Münchens elleve år lange seiersrekke i Bundesliga, er også godt i gang i år, men trenger forsterkninger dersom Xabi Alonso ønsker å stå imot Bayern, som ligger seks poeng foran i år, og kjempe om Champions League.

Derfor er det ventet at den tyske klubben vil gjøre noen signeringer i den siste uken av vinterens overgangsmarked. En av dem, rapportert av Fabrizio Romano på søndag, forventes å være Mario Hermoso, spansk forsvarsspiller, tidligere i Atlético de Madrid og nå i AS Roma, som kan gå ut som et lån.

Men han ville ikke være den eneste. Andre spillere som ryktes til Leverkusen er den 27 år gamle argentineren Emiliano Buendía, som også kan komme til Bayer fra Aston Villa; og Mikayil Faye, tidligere FC Barcelona-spiller som for tiden spiller i Rennes.

På den andre siden melder Romano også at Bayer Leverkusen er i samtaler med det saudiske laget Al Nassr (laget med Cristiano Ronaldo) om å hente den nigerianske spissen Victor Boniface. Ifølge Relevo er Bayer Leverkusens strategi å signere unge og lovende spillere for å utvikle dem i Bayer, for så å selge dem noen år senere når markedsverdien har økt. Salget av Boniface (som nylig var ute med skade) inngår i denne strategien.