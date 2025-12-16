Bayer Leverkusen-sjefen kritiserer Real Madrid for å isolere Xabi Alonso: "Vi drar alle i samme retning"

HQ

Bayer Leverkusens administrerende direktør, Fernando Carro, har kritisert Real Madrid for behandlingen deres tidligere manager har fått i den spanske klubben, med rykter om en utarming dersom laget taper igjen.

Alonso, tidligere Real Madrid-spiller mellom 2009 og 2014, ble trener for Bayer Leverkusen og vant som kjent Bundesliga og den tyske cupen i 2023/24 med en perfekt statistikk på 28 seire, 6 uavgjort og ingen tap. Han kom til Real Madrid i juni 2025, som erstatter for Carlo Ancelotti, men etter en rekke dårlige resultater (3 uavgjort og 2 tap i LaLiga og to tap i Champions League) står jobben hans på spill. Hans tidligere sjef Fernando Carro føler imidlertid at klubben har etterlatt Alonso "politisk isolert".

"Hvis presidenten sier at en trener er et nødvendig onde, hvis treneren blir stående alene og alltid er den som får kritikken, da er situasjonen veldig forskjellig fra det han opplevde i Leverkusen, hvor vi alle trakk i samme retning og vi ikke lot treneren være politisk isolert", sier Carro til Sky Sports.

Carros sier at Alonso er en "enormt talentfull manager", men at han nå er i en annen kontekst. De har fortsatt et nært forhold, og har besøkt hverandre flere ganger siden han sluttet, og sier at de følger hverandres kamper.

Han legger til at han skulle ønske han hadde blitt, og for sikkerhets skyld minnet han Alonso på at døren er åpen for en eventuell retur. Han sier det samme om Florian Wirtz, som signerte for Liverpool, men som ikke har hatt noen stor suksess i Premier League."Hvis begge ønsker å returnere, kan de gjøre det når som helst".