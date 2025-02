Bayern får ikke bruke den ikoniske røde drakten i hjemmekampene i Champions League

HQ

Bayern München er i kveld vertskap for returoppgjøret i Champions League mot Celtic, og det tyske laget, som vant i 2020, er allerede klar favoritt, spesielt etter forrige ukes gunstige 2-1-resultat. Men selv om de spiller på hjemmebane, vil ikke UEFA tillate dem å bruke sine ikoniske røde drakter, som er klubbens hovedfarge.

Det ble avslørt av det tyske nettstedet Bild, som sa at de røde draktene med svarte tall ikke var i samsvar med UEFAs regler for synlighet. De mørke tallene over røde trøyer ga rett og slett ikke nok kontrast, og det er vanskelig å lese tallene, skriver The Sun.

Så med mindre de endrer det, må Bayern-spillerne ha på seg de svarte eller beige draktene selv på hjemmekamper i Champions League. Det gir bedre synlighet, ikke bare for tilskuerne på hjemmebane, men også for dommerne på banen og VAR. Og det er ikke første gang det skjer: I 2020/21 ble den oransje drakten deres også vurdert som uegnet på grunn av synlighetshensyn.