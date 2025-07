Bayern München annonserer signeringen av Luis Díaz for £65,5 millioner

HQ

Etter måneder med frem og tilbake og FC Barcelona som trakk seg fra kampen, har Liverpool gått med på å selge Luis Díaz til Bayern München. Colombianeren er en av stjernene på overgangsmarkedet denne sommeren, og bidrar til å balansere Liverpools konto, som har brukt over £269 millioner, inkludert Florian Wirtz for £116 millioner og Hugo Ekitike for £79 millioner.

Bayern signerer Luis Díaz for £65,5 millioner, eller 75,83 millioner euro. Tidligere denne måneden avviste Liverpool et bud på 58 millioner pund, 67,5 millioner euro. Rapporter sa at klubben verdsatte ham til £85 millioner, eller nesten €100 millioner. Díaz scoret 17 mål i alle turneringer forrige sesong, og hjalp Liverpool med å vinne Premier League.

Den bayerske klubben har bekreftet at Díaz har kontrakt til 30. juni 2029, og at han vil bære nummer 14. "Jeg er veldig glad, det betyr mye for meg å være en del av FC Bayern, de er en av de største klubbene i verden. Jeg ønsker å hjelpe mitt nye lag med min måte å spille fotball på og med min karakter. Målet mitt er å vinne alle mulige titler, og det er det vi skal jobbe for hver dag som et lag."

Díaz hyllet også sin lagkamerat Diogo Jota. "Det er godt å dra herfra med følelsen av å ha gjort en plikt, og mest av alt, å forlate en mester. Det hadde vært et perfekt farvel om vi ikke hadde mistet en av våre egne på en så tragisk måte. Jeg bærer alle med meg i hjertet, men én av dem i særdeleshet: Diogo. Jeg kommer aldri til å glemme ham. Vi kommer aldri til å glemme ham. Takk for alt."