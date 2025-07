Bayern München gir skadeoppdatering på Musiala, Neuer skylder på Donnarumma

HQ

Jamal Musiala pådro seg en alvorlig skade under lørdagens kamp mellom Bayern München og Paris Saint-Germain. Bildene viste at Musialas fot var gått helt ut av ledd, og dagen etter bekreftet Bayern München omfanget av skaden: 22-åringen pådro seg et brudd på leggbeinet i forbindelse med en brukket og ut av ledd ankel, og ble fløyet fra Orlando til München for å bli operert hjemme, hvor han vil være ute av spill i flere måneder.

Musiala, som tidligere i turneringen hadde scoret hat-trick i 10-0-seieren over Auckland City, hadde nylig kommet tilbake fra en annen skade. Det er uvisst hvor lenge han vil være ute av spill, men de mest optimistiske anslagene gir ham fire måneder etter operasjonen.

"Jeg har sjelden vært så sint i pausen, ikke mot spillerne mine. Jeg vet at det er mange ting i livet som er mye viktigere enn dette, men for disse gutta er det livet deres", sier Bayern München-manager Vincent Kompany. Mens de fleste spillerne tilskrev skaden til et uhell, sa Manuel Neuer, Bayerns keeper, at PSGs Gianluigi Donnarumma hadde skylden.

"Jeg gikk bort til ham og sa: "Vil du ikke gå bort til vår spiller?""

Sitat av Sky Sports Germany (via Fotmob), sa Neuer at Donnarummas dykk for å fange en løs ball, som endte opp med å fange Musialas bein, var risikabelt, og at det var en situasjon der han ikke trengte å gå inn på den måten. "Det er risikabelt. Han er villig til å akseptere risikoen for å skade motstanderen."

Neuer kritiserte til og med at Donnarumma ikke dro for å sjekke Musiala, vel vitende om hvor alvorlig skaden var. "Jeg gikk bort til ham og sa: 'Vil du ikke gå bort til spilleren vår?' Det er bare riktig å gå bort og ønske spilleren god bedring. Det gjorde han til slutt. Rettferdighet er alltid viktig. Jeg ville ha reagert annerledes."

Donnarumma ble sett i sjokk og sønderknust etter skaden, og skrev senere at "Alle mine bønner og lykkeønskninger er med deg". Thibaut Courtois, Real Madrids keeper, sa at det var overdrevet å legge skylden på Donnarumma, og at det var et lykketreff. "Målvakter vil gå etter ballen. Angriperne holder seg ikke tilbake når de kommer mot oss heller".