Bayern München er rammet av to alvorlige skader, deriblant en korsbåndsskade på Alphonso Davies

Alphonso Davies har pådratt seg den mest fryktede skaden en fotballspiller kan pådra seg: en avrivning av det fremre korsbåndet (ACL), en kneskade som det tar flere måneder å komme seg over. Han vil utvilsomt ikke være i stand til å fullføre sesongen i Bayern München, som inkluderer kvartfinalene i Champions League og VM for klubblag i juni-juli.

"Dessverre er det alltid en risiko for at spillere kommer tilbake fra landslagspauser med skader - denne gangen har vi blitt spesielt hardt rammet", sier Max Eberl, styremedlem i FC Bayern med ansvar for sport. Davies, som pådro seg skaden i 2-1-seieren over USA, er ikke den eneste som er skadet: Dayot Upamecano har også fått påvist en løshet i venstre kne, og vil være ute i flere uker. Han pådro seg skaden i Frankrikes seier over Kroatia etter straffesparkkonkurranse i Nations League forrige søndag,

Eberl erkjenner at deres fravær vil tynge FC Bayern, men sier at de har en sterk tropp og vil kompensere for disse fraværene. "Nå skal vi vokse enda tettere sammen. Kvaliteten er der for å fortsette å forfølge våre store mål."