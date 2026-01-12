Bayern München scorer åtte mål mot Wolfsburg og leder Bundesliga med 11 poeng

HQ

Bayern Münchens latterlige rekke i Bundesliga fortsatte søndag med en 8-1-seier over Wolfsburg, som for øyeblikket ligger på 14. plass i den tyske ligaen. Siden sesongstart har Bayern vunnet alle ligakampene bortsett fra to uavgjorte: De er fortsatt ubeseiret, med 44 poeng, 11 foran Borussia Dortmund, og en absurd målforskjell på 51, sammenlignet med Dortmunds 14.

Harry Kane scoret "bare" ett mål i 8-1-seieren, og har scoret 20 mål for Bayern denne sesongen i Bundesliga: Den andre og tredje toppscoreren, Denis Undav for Stuttgart og Haris Tabaković for Borussia Mönchengladbach, har scoret ni mål.

Avstanden vil øke ettersom det andre laget, Borussia Dortmund, spilte uavgjort 3-3 mot Eintracht Frankfurt på fredag. Bayerns eneste tap for sesongen kom på bekostning av Arsenal i Champions League.