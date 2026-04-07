Bayern München slår Real Madrid på Bernabéu, men gjør ikke jobben ferdig

Bayern München slo Real Madrid på Bernabéu i den første kvartfinalen i Champions League, i en thriller med 40 skudd mellom de to lagene. Bayern utnyttet de hyppige feilene til Madrid-spillerne og ledet 1-0 før pause, og doblet ledelsen sekunder ut i andre omgang.

Men etter noen dystre minutter fra Real Madrid trykket Álvaro Arbeloas mannskap på gasspedalen, og til slutt scoret Kylian Mbappé sitt første mål for klubben på to måneder. De hadde mange muligheter til i det minste å utligne kampen, med 10 skudd på mål, stoppet av Manuel Neuer, mens Bayern også misbrukte mange muligheter til å drepe Madrid. Kampen endte 2-1.

Til slutt forlater det tyske laget Bernabéu med en betydelig ledelse å ta med seg hjem neste uke, men knockouten er ikke over ennå. Real Madrid må holde tettere sammen uten Tchouameni, som fikk gult kort og går glipp av kampen neste onsdag, og håpe å finne Vinícius og Mbappé i en kontring hvis de vil beseire Bayern og slå oddsen, slik de gjorde for to år siden...