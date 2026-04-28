Bayern München mot Paris Saint-Germain: Slik er de innbyrdes oppgjørene før semifinalene i Champions League

I kveld spilles den første av semifinalene i Champions League, en duell mellom Bayern München og Paris Saint-Germain, der det første oppgjøret spilles på Allianz Arena i München, og det ligger et ønske om revansje i luften etter at PSG slo Bayern i deres siste kamp, i kvartfinalen i VM for klubblag 5. juli 2025.

Désiré Doué og Ousmane Dembélé scoret i sluttfasen av andre omgang, i en kamp der Jamal Musiala pådro seg en forferdelig skade og brakk leggbeinet da han kolliderte med Gianluigi Donnarumma: Noen la skylden på keeperen, som nå spiller i Manchester City. Det tok ni måneder for Musiala å komme seg, som kom tilbake 1. april, men kan gå glipp av VM.

I offisielle UEFA-kamper (klubb-VM teller ikke) har Bayern München og Paris Saint-Germain møttes 15 ganger, Bayern har vunnet ni ganger, og har scoret flere mål (21 mot 16). Interessant nok har en PSG vs. Bayern aldri endt uavgjort.

I Champions League har Bayern faktisk fire seire på rad mot PSG. Sist gang PSG slo Bayern München var i kvartfinalen i 2021, da de vant 3-2 på bortebane og kvalifiserte seg på bortebane. En av de mest bemerkelsesverdige kampene var Champions League-finalen i 2020, der Bayern slo PSG 1-0.

Bayern München har som mål å vinne sin syvende Champions League-tittel, for å matche AC Milans rekord på sju titler (kun slått av Real Madrids 15), mens PSG har som mål å vinne sin andre tittel, noe som vil være en tittel på rad. Returoppgjøret spilles i Paris onsdag 6. mai.