Bayern Münchens administrerende direktør kritiserer manglende erfaring hos dommeren i kampen mellom Bayern og PSG

Bayern München tapte semifinalen i Champions League mot Paris Saint-Germain, og akkurat som Atlético de Madrid kvelden før, protesterer treneren, klubbledelsen, fansen og lokalpressen mot dommeravgjørelsene, og mener at de har blitt fratatt muligheter.

Bayerns trener Vincent Kompany sa at "det føltes som om det var en hånd som vippet det alltid til feil side for oss", og klaget på to aksjoner i første omgang der han mener PSGs Nuno Mendes burde ha sett et nytt gult kort for håndball (underkjent fordi det var en forseelse rett før, samme historie som i Atleti-Arsenal), og et annet håndspill av Joao Neves, som tydeligvis berørte ballen med hånden etter et spark fra en PSG-lagkamerat (som ikke ble avblåst fordi det ikke var et skudd på mål og ballen kom fra en spiller på samme lag).

"Hvorfor er det ikke rødt kort? Jeg forstår det ikke. Hvorfor får vi straffe i Paris, men ikke her? Jeg forstår reglene, jeg skjønner det, det er din egen spiller som sparker den ut, men hånden er over hodet hans", klaget Kompany, men sa at dommeravgjørelsene ikke tok noe fra kvaliteten til PSG.

Og Bayern Münchens administrerende direktør Jan-Christian Dreesen gikk enda lenger og pekte direkte på dommer João Pinheiros manglende erfaring. Den 38 år gamle portugisiske dommeren, som har jobbet i Primeira Liga siden 2015 og har vært oppført som internasjonal dommer av FIFA siden 2016, mangler erfaringen som trengs for en så viktig kamp. "Det er mildt sagt forbløffende at en dommer med bare 15 kamper i Champions League får lov til å dømme en slik kamp. Og det kan forklare noen av avgjørelsene han tok i dag", sier konsernsjefen.