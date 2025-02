Bayern Münchens nettbutikk kollapser med lanseringen av 125-årsjubileumstrøyen

HQ

Bayern München fyller 125 år neste uke (den ble grunnlagt 27. februar 1900), og i den anledning har klubben inngått et samarbeid med Adidas om lanseringen av en ny 125-årsjubileumskolleksjon. Resultatet? En enorm etterspørsel, noe som resulterte i "flere millioner forespørsler i løpet av minutter" som kollapset nettbutikken.

"Klubben ber om forståelse og jobber på spreng for å løse overbelastningen så raskt som mulig. Jubileumstrøyene under mottoet 'Creating Originals - since 1900' er fortsatt tilgjengelige på nettet og i FC Bayern-butikkene", sier klubben i en uttalelse. Ikke bekymre deg, etter noen timer ser det ut til å være tilbake på nettet, med skjorte, hettegenser, bukser og tilbehør som luer og skjerf.

For å lansere den nye produktserien samlet klubben flere personer, ikoner fra nåtid og fortid, for å posere i en kopi av Café Gisela, der klubbens stiftelsesdokument ble signert: Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Franck Ribéry, Arjen Robben og Philipp Lahm, nåværende spillere som Jamal Musiala, Thomas Müller, Giulia Gwinn og Sarah Zadrazil, og ungdomsspillere fra FC Bayern Campus.

For å feire jubileet vil denne spesielle trøyen bli brukt av herrelaget i hjemmekampen mot Bochum på Allianz Arena den 8. mars, og FC Bayern Women vil bruke den i sin store kamp mot Wolfsburg den 14. mars. Men ikke forvent å se den i Champions League: UEFA tillater ikke røde trøyer og svarte tall på grunn av synlighetsgrunner...