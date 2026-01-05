Bayern Münchens tenåringsstjerne Lennart Karl avslører drømmen om å spille for Real Madrid

HQ

Lennart Karl, en av Bayern Münchens lærlinger og et stort fremtidsløfte for klubben, har avslørt sine ambisjoner om å spille i Real Madrid i fremtiden. Karl, 17 år (fyller 18 i februar), spilte for første gang med a-laget til Bayern München i juni 2025, under en 10-0-seier over Auckland City i FIFA Club World Cup.

Den offensive midtbanespilleren har spilt oftere og oftere i Bundesliga, og ble den yngste spilleren som har scoret i tre kamper på rad i Champions League. Hans nåværende kontrakt går ut i 2028, og Bayern München vil helt sikkert forsøke å beholde ham for fremtiden, men Karl har nylig avslørt at drømmen hans er å spille i Real Madrid.

Da Karl besøkte en supportergruppe i Bayern forrige helg, sa han at "FC Bayern er en veldig stor klubb. Det er en drøm å spille der. Men på et eller annet tidspunkt vil jeg definitivt gå til Real Madrid".

"Det er min drømmeklubb, men la oss holde det mellom oss." Kommentarene hans ble naturligvis ikke stående der, og har gått runden og skapt en del oppstyr i Tyskland, og har sannsynligvis nådd ørene til Real Madrids speidere, som vil følge ham nøye...

Lennart har spilt for Bayern München siden han var 12 år gammel. Han håper at han med sine gode prestasjoner for Bayern München kan overbevise Julian Nagelsmann om å kalle ham inn på det tyske A-landslaget og dra til VM. Han har allerede spilt for alle de lavere kategoriene på det tyske landslaget.