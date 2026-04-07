Bayern Münchens tenåringsstjerne Lennart Karl sier de føler seg "uslåelige" før Real Madrid-kampen

Bayern Münchens tenåringsstjerne Lennart Karl sier de føler seg "uslåelige" to dager før kampen mot Real Madrid i Champions League. Karl scoret det avgjørende målet i Bundesliga-kampen mot Freiburg på lørdag: Bayern lå under 2-0 i det 80. minutt, men endte opp med å vinne 3-2. Karl scoret i det 99. minutt.

"Det gir oss mye selvtillit. Vi snakket om det i garderoben. Det var veldig viktig. Vi føler oss virkelig uslåelige for øyeblikket", sa Karl på en pressekonferanse, og refererte til Champions League-duellen mot Real Madrid, den 29. og 30. gangen denne duellen har funnet sted i Champions League- eller Europacup-historien. Statistikken gir Bayern 65% sjanse til å slå Madrid denne og neste uke, og er andrefavoritt bak Arsenal til å vinne turneringen.

Bayern München har gått ubeseiret i 27 av 28 kamper i Bundesliga: Det siste nederlaget var 14. januar. I januar havnet Karl i litt trøbbel da han sa at drømmen hans var å spille for Real Madrid, men 18-åringen har fortsatt kontrakt med Bayern München frem til juni 2029.