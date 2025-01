Bayern Münchens tilbud til Alphonso Davies er ikke nok: Real Madrid lokker ham igjen

HQ

Alfonso Davies, den ghanesisk-fødte kanadieren som spiller i Bayern München som kantspiller, går ut av kontrakten denne sommeren, og har blitt beilet til av Real Madrid. Spilleren er villig til å gå til Madrid, men vil også bli i München for den rette prisen. Og ryktene sier, ifølge Bild, at Bayerns tilbud ikke er nok.

Bayern skal ha tilbudt Davies sitt siste tilbud: 15 millioner euro per år, pluss 15 millioner bare for å forlenge med fire nye år. Men spilleren ber om en eller to millioner euro mer, og klubben er ikke villig til å gå så langt. Dersom man ikke kommer til enighet, vil Madrid få det lettere, og Bayern mener forhandlingene er inne i en kritisk fase.

I mellomtiden fortsetter Real Madrid å lokke ham. Ved siden av Trent Alexander-Arnold er han den andre topprioriterte spilleren på kjøpslisten, og de jobber hardt for å overbevise ham om å dra. Fremtiden hans er fortsatt uviss, og den vil trolig forbli åpen frem til sommerens overgangsvindu.