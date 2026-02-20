Bayern Münchens Vincent Kompany er svært kritisk til Mourinho etter Vinícius-episoden: "Han gjorde en feil"

HQ

Bayern Münchens manager Vincent Kompany ble spurt om sin mening om ukens store fotballkontrovers: de påståtte rasistiske fornærmelsene mot Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. fra Benfica-spilleren Gianluca Prestianni under Champions League-kampen tirsdag. Mens Benfica og spilleren har benektet fornærmelsen, tar Kompany brasilianerens parti, og sier at Vinis reaksjon "ikke kan forfalskes".

"Du kan se at det var en emosjonell reaksjon. Mbappé pleier alltid å være diplomatisk, men han var veldig tydelig om hva han så og hørte. Så er det Benfica-spilleren som skjulte det han sa i skjorten sin. På stadion kan du se at det var folk som gjorde apetegn, det er i videoen, sier Kompany.

Den belgiske manageren var imidlertid spesielt kritisk til José Mourinho, Benficas manager, som har vært i hardt vær på grunn av sine kommentarer etter kampen: Han forsvarte ikke Prestianni (prøvde å være "uavhengig" i sin mening om saken), men anklaget Vinícius for å provosere med sin målfeiring. Mange eksperter, deriblant Thierry Henry, har forsvart Vinícius' rett til å feire som han vil (selv på bekostning av et gult kort), og Kompany er enig: "For meg er det som skjedde etter kampen enda verre. José Mourinho angrep rett og slett Vinicius jr. sin karakter ved å diskreditere feiringen han gjorde. Det var en stor tabbe i forhold til lederskap, og noe vi ikke bør akseptere".

For Kompany var Mourinhos kanskje største feil at han nevnte Eusébio i sitt argument om at Benfica "ikke er en rasistisk klubb". "Han sa at Benfica ikke kan være rasistisk fordi deres beste spiller noensinne var Eusébio. Vet du hva svarte spillere måtte gjennomgå på 60-tallet? Var han med Eusebio på hver eneste bortekamp og så hva han gikk gjennom?"

Men Mourinho var ikke alene om å bruke figuren Eusébio, som døde i 2014, som et forsvar: Benfica brukte ham selv i uttalelsen for å forsvare Prestianni.

"Jeg har aldri hørt noen si noe dårlig om José. Alle spillerne hans elsker ham. Jeg vet at han innerst inne er en god person. Jeg trenger ikke å dømme ham ut fra det. Men jeg vet også hva jeg har hørt. Jeg forstår hva han har gjort, men han gjorde en feil. Forhåpentligvis vil det ikke skje igjen i fremtiden, og vi kan gå videre sammen", la Kompany til.

Bayern München leder Bundesliga-tabellen med 57 poeng, etterfulgt av Borussia Dortmund med 51 poeng, men med nesten dobbelt så mange scorede mål som Borussia. Bayern møter Eintracht Frankfurt i morgen klokken 15:30 CET, 14:30 GMT.